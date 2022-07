S temperaturama koje se u Španjolskoj i u Portugalu penju do 43 Celzijeva stupnja, zapadna Europa je u utorak bila na udaru drugog toplinskog vala u jedva mjesec dana, što pogubno djeluje na tlo i na ledenjake.

Sve češća pojava ovih fenomena izravna je posljedica klimatskih promjena, misle stručnjaci.

'Očekuje se jačanje i širenje toplinskog vala'

"Novi toplinski val, drugi ove godine, stiže u zapadnu Europu. Zahvaća uglavnom Španjolsku i Portugal, ali se očekuje njegovo jačanje i širenje", rekla je u Ženevi Clare Nullis, glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije.

U Španjolskoj su temperature ponovno prešle granicu od 40 Celzijevih stupnjeva u velikom dijelu zapadne polovine zemlje, napose na područjima gdje su temperature inače umjerene.

U Cordobi, na jugu, izmjerena su 43,3 stupnja, a u Ribadaviji, na sjeverozapadu, 43,5, objavila je meteorološka služba Aemet. U Meridi, na jugoistoku, bilo je, naravno, još toplije: 43,9. Vrhunac ovog vala potrajat će do četvrtka. Zbog iznimno visokih temperatura diljem zemlje je buknulo nekoliko požara, a u onom u Estremaduri, na zapadu, izgorjelo je 2500 hektara raslinja.

U Portugalu, gdje su za vikend buknuli požari u središtu zemlje, vrućina i jak vjetar ponovo su razbuktali požare u utorak, pa je nekoliko sela evakuirano i mobilizirano više od tisuću vatrogasaca. Vatra je zaprijetila mjestima u općinama Leiriji, Pombalu, Ouremu i Alvaizereu, stotinjak kilometara sjeverno od Lisabona.

Britancima upućen poziv: Štedite svaku kap vode!

Zbog opasnosti od požara vlasti su zatvorile poznati park prirode Sintru, zapadno od Lisabona dok se živa u termometru popela na 43,1 stupanj.

U Francuskoj će ova velika vrućina potrajati barem do početka idućeg tjedna, a temperature su se u utorak kretale od 36 do 38, pa i 39 stupnjeva na atlantskoj obali, na jugozapadu zemlje i u dolini Rhone. Očekuje se da će se visoke temperature zatim proširiti na druge dijelove zapadne i srednje Europe.

U Velikoj Britaniji meteorološka služba Met Office izdala je narančasto upozorenje zbog dolaska vala "ekstremne vrućine" od nedjelje, s temperaturama koje mogu premašiti 35 stupnjeva. Britancima je upućen poziv da štede svaku kap vode i da zagrijavaju samo onu količinu koja je potrebna za šalicu čaja.

Hrvatska? 'Naša vrućina bit će znatno manje izražena'

Što se tiče Hrvatske, Izidor Pelajić iz DHMZ-a za HRT je rekao kako će idućih dana na kopnu biti barem djelomice sunčano, a osobito vruće bit će u četvrtak, na istoku i u petak, a u unutrašjosti Dalmacije i u subotu.

"Uz više oblaka od sredine petka mjestimice može pasti malo kiše, pljuskovi ipak češći tek potkraj dana i u noći na subotu; uz pljuskove jugozapadnjak će okrenuti na umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar s kojim će osvježiti. Na Jadranu sunčano i vruće. Ljetni ugođaj upotpunjavat će malo do umjereno valovito more, izmjenjivanje jutarnjeg burina i popodnevnog maestrala te nastavak sušnog razdoblja u većini mjesta. Pljuskova bi moglo biti u noći s petka i tijekom subote, ali uglavnom samo lokalno, i to ponajviše na sjevernom dijelu", navodi Pelajić.

Pelajić je potom usporedio i buduće vruće dane u Hrvatskoj i zapadnoj Europi.

"Slijede nam opet topliji dani - većinom iznadprosječno topli i vrući, osobito u četvrtak i petak. No, ako se usporedi s ekstremnom vrućinom na zapadu europskog kontinenta - koja ruši temperaturne rekorde ponegdje na Iberskom pluotoku i u Francuskoj - ova naša vrućina bit će znatno manje izražena", napominje Pelajić za HRT.

