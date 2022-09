I nakon aneksije rat u Ukrajini će se nastaviti, a tim činom Moskva očigledno stavlja do znanja da bi trebalo ići u pregovore koji bi se trebali bazirati na prihvaćanju teritorijalnih dobitaka koji su proizvod rata. Kazao je za Euronews Srbija vojni analitičar Aleksandar Radić, koji ocjenjuje da će se na terenu nastaviti borbe i da je izvjesno da aneksijom dijela ukrajinskog teritorija vlasti iz Moskve pokušavaju napraviti smislenim sve što se događalo u prethodnih sedam mjeseci pred domaćom javnošću i poslati poruku inozemstvu da sada postoji neka osnova za pregovore.

"Mislim da su izjave Putina i Šojgua kada su proglasili mobilizaciju, sve ono što je potom uslijedilo i današnja ceremonija dio paketa kojim se stavlja do znanja da postoji mogućnost da se izađe iz ovog rata, ali pod uvjetima za koje Moskva očigledno stavlja do znanja da bi se trebali bazirati na prihvaćanju teritorijalnih dobitaka koji su proizvod rata jer to je onaj neophodni dobitak koji predsjednik Putin i njegovo okruženje moraju pokazati javnosti poslije svih žrtava koje su pale da bi opravdali razlog za čitav rat", kazao je Radić.

Navodi i da sve što se čulo s ruske strane potvrđuje da je od prvog dana rata postojala ideja o brzom osvajanu cijele Ukrajine u vojnom smislu, ali da to nije ostvareno.

Žele kraj?

"S obzirom na to da je prošlo puno vremena, postoji iskrena želja Moskve da se završi situacija koja ih opterećuje u političkom smislu i ekonomski troši i troši živu silu na terenu i potrebno je da se postavi ta slika da je postignuta pobjeda koja se može vidjeti u nečemu konkretnom", kazao je i nastavio.

"Ruska vojska je u defenzivi i s mobilizacijom moraju popuniti jedinice koje će očuvati linije, pa tek onda vidjeti hoće li imati snage za nova djelovanja. Mislim da je politička poruka aneksije jako važna - dolazi zima, Rusija ima ozbiljne probleme s ekonomijom koji se ne smiju podcijeniti i otvoreno stavljaju do znanja da ako se prihvati aneksija kao svršen čin onda se mogu voditi pregovori", navodi sugovornik Euronews Srbija.

Odgovor - miniranje Sjevernog toka

Na pitanje kakav je oštar odgovor Zelenski najavljuje nakon današnjeg dana, Radić odgovara tvrdnjom da u vojnom smislu ne može biti velikih iznenađenja, a da je u političkom smislu odgovor već viđen, a to je miniranje Sjevernog toka.

"To je puno važnije nego bilo koja politička izjava Zelenskog zato što su prirodni partner Rusije oko rata i mira SAD, i teško se oteti dojmu da su Amerikanci ti koji su odgovorni za prekid Sjevernog toka. Mislim da je to jasno čitljiva poruka da nema pregovora o pitanjima kontrole nad teritorijem i da se rat nastavlja s ciljem koji Zapad podržava - izbacivanje Rusa s teritorije Ukrajine. Perspektiva je nastavak rata", dodaje.

Istaknuo je i da Rusi nisu zaokružili kontrolu nad Donjeckom regijom gdje je "velika aglomeracija ostala pod kontrolom Ukrajine".

"Ruska vojska nastojala je zauzeti teritorij na liniji koja vodi od Severska, Soledara do Bahmuta. Vođena su oštra djelovanja da bi se Ukrajinci dalje potisnuli. Doslovce u predgrađima Donjecka od prvog dana rata se vode borbe", navodi Radić i ukazuje i na pojas koji nedostaje da bi se kompletirala teritorija koju anektira Rusija.

"Riječ je o vrlo nedosljednom postupku jer je izveden tako da nije kompletna teritorija koja treba da se aneksira pod kontrolom ruske vojske. Ukrajinci vode napadna djelovanja i dalje preko rijeke Oskol i djeluju u pravcu Slovjanska i Kramatorska i pokušavaju potisnuti što dalje prema istoku ruske snage", rekao je Radić.

Preambiciozan zadatak

Za njega ruska vojska ima premalo ljudi za preambiciozno postavljen zadatak.

"Održavali su pritisak na liniji vrlo žestokom upotrebom artiljerije. Oni nisu imali dovoljno ljudi da osiguraju prostor koji su zaposjeli jer je to previše duga linija. Ukrajinci su kroz stalnu infiltraciju izviđačkih grupa koje su krstarile po tom području, obavještajni rad u toj oblasti s puno ljudi koji su lojalni ukrajinskoj državi i očigledno čine jednu vrlo snažnu obavještajnu mrežu, zatim uz veliku podršku NATO-a koji je prikupljao sve informacije koristeći svoje tehničke resurse o aktivnostima ruske vojske shvatili da je linija prema Harkovu nebranjena, da se tu nalazi mali broj starih ljudi iz teritorijalne obrane i policije i ušli su sa svojim trupama. Išli su brzo putevima, i odsijecali gradove na tom području. Kad su odsjekli komunikacije ruske grupe zapad nije bilo izbora nego da se ona izvlači preko rijeke Oskol. Ali, sad su oni prešli rijeku i nastavili s napredovanjem prema istoku", kaže Radić o ukrajinskoj kontraofenzivi.

Naglašava i kako je u Hersonskoj regiji geografija drugačija - u pitanju je najnaseljeniji dio Ukrajine, ali to su stepe i ravnica.

"Očigledno je da je ukrajinska vojska tu imala jako veliko i nesrazmjerno naprezanje snaga i visoke gubitke u odnosu na rezultate koji su postigli. Ipak postepeno potiskuju rusku vojsku koja je dovela pojačanja i tu nije bilo radikalnih iznenađenja za razliku od situacije na sjeveru gdje je došlo do pada fronta i imamo pojas zaporoške oblasti gdje Ukrajinci stalno najavljuju da će krenuti neka kontraofenziva ali za sada u koncentraciji snaga nema indicija koje bi to izvele", dodaje i napominje kako je ključna linija u Donbasu dosta stabilna i u njoj se od lipnja vode borbe za vrlo mala mjesta, ali su pomjeranja bila mala", poručio je među ostalim.