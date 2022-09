Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak će četiri okupirane ukrajinske regije pripojiti Rusiji na svečanosti u Velikoj kremaljskoj palači u 14 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov najavio je dan ranije da će Putin dokumente o aneksiji potpisati u prisutnosti čelnika četiri regije koje je imenovala Moskva.

Putin će održati govor na ceremoniji, a navečer je planiran koncert na Crvenom trgu.

Putin je u četvrtak navečer potpisao ukaz o priznanju Hersona i Zaporižje kao neovisnih država što je preduvjet da regije podnesu zahtjev za pridruživanje Ruskoj Federaciji.

Luhansk i Doneck je Putin već priznao kao neovisne države u veljači u vrijeme kada je Rusija pokrenula svoju invaziju na Ukrajinu.

Loše zdravlje?

A u međuvremenu, opet se pojavila priča da se Putinovo zdravlje dramatično pogoršava te da njegovo zdravstveno stanje utječe na njegove prosudbe vezane uz Ukrajinu. Tvrdi to politički analitičar Valerij Solovej, koji je imao što za reći u razgovoru za Zhivoi Gvozd, radio koji djeluje u egzilu.

"Vrlo je čudna ideja da teško bolesna osoba ne može raditi i putovati, pogotovo uz sav komfor, u pratnji tolikog broja liječnika i uz sve vrhunske standarde svjetske medicine. On ima sve to osigurano", izjavio je i bez nekih posebnih dokaza ustvrdio da se Putinovo zdravlje dramatično pogoršava. Tvrdeći da ima izvore unutar Putinova kruga dodao je kako su odluke koje je ruski predsjednik donio, 24. veljače (početak invazije) i 21. rujna (početak mobilizacije), izravna posljedica njegovog fiziološkog statusa. Također, otišao je korak dalje tvrdeći da Putin ne bi napao Ukrajinu da je bio dobrog zdravlja.

"Suvremena terapija, ciljana terapija onkoloških bolesti, toliko je kvalitetna da ćete raditi doslovno do zadnjih nekoliko sati", rekao je, ovaj, kako ga je The Sun proglasio, samoproglašeni stručnjak za Putinovo zdravlje. On je, inače, odbacio tvrdnje direktora CIA-e Williama Burnsa koji je izjavio da je ruski čelnik 'prezdrav'.

"To je savršen primjer anglosaksonskog sarkazma. Amerikanci znaju što se događa s Putinom. Znaju kakvo je njegovo pravo stanje i zapravo su zabrinuti zbog toga. Kada kažu da Putinove prijetnje nisu blef, on je u stanju u kojem to stvarno nije blef", kazao je.

I ranije se o tom pisalo

Solovej je,inače, ranije tvrdio da Putin pati od ozbiljnih bolesti uključujući rak, Parkinsonovu bolest i shizoafektivnog poremećaja

Također, bilo je tvrdnji sa Zapada o Putinovom zdravlju, osobito od bivšeg šefa MI6 Sir Richarda Dearlovea, koji je rekao da se ruski čelnik suočava sa slanjem u sanatorij i da će otići do 2023. zbog zdravstvenih problema.

Neovisni ruski mediji sugerirali su da je kada ide na putovanja uvijek okružen vrhunskim ruskim liječnicima, uključujući specijaliste za rak, .

Ovo, inače, nije prvi put da se Putinovo zdravlje našlo pod povećalom.

U lipnju su ukrajinski dužnosnici ustvrdili da zli tiranin pati od teških bolesti i da bi mogao umrijeti u roku od dvije godine.

Govoreći za USA Today, šef ukrajinske obavještajne službe, general bojnik Kyrylo O. Budanov rekao je da Putin neće još dugo živjeti.

U drugom intervjuu za Sky News, inzistirao da je Putin u 'vrlo lošem psihičkom i fizičkom stanju i da je jako bolestan'.

Ranije je jedan oligarh, u audiosnimci koju je dobio New Lines Magazine, navodno ustvrdio da je Putin 'jako bolestan i da ima rak krvi'.