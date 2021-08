Sadašnji i bivši američki dužnosnici rekli su za NBC News da se najgori scenarij CIA-e o potencijalnom afganistanskom kolapsu ostvario. "To je bilo prilično blizu onoga što se dogodilo", rekao je bivši dužnosnik komentirajući što se proteklih dana događa u Kabulu. Postavlja se pitanje zašto se onda nije reagiralo drugačije.

Američki predsjednik Joe Biden je navodno neizravno priznao da je 8. srpnja dobio obavještajne podatke o Afganistanu odgovarajući na pitanje o obavještajnom izvještaju koji predviđa kolaps Afganistana bez američke podrške. "To nije istina. Nisu došli do tog zaključka", rekao je on i dodao: 'Afganistanska vlada i rukovodstvo moraju se udružiti'. Biden je izbjegavao otkriti bilo kakve detalje navodnog izvještaja CIA-e prebacivanjem odgovornosti na Afganistance.

"Imaju kapacitet. Oni imaju snage. Imaju opremu. Pitanje je: Hoće li oni to učiniti?", kazao je.

Bijela kuća neće ni potvrditi ni poreći da je Biden dobio 'strašnu prognozu'

NBC News je u srijedu izvijestio kako Bijela kuća neće potvrditi niti poreći da je Biden 'ikada dobio tako strašnu prognozu od svog tima za nacionalnu sigurnost'. Ipak, američki predsjednik je tijekom svog govora u ponedjeljak rekao da se raspad zemlje 'odvijao brže nego smo to očekivali.

CNN je u utorak izvijestio da je Bidenov State Department tvrdio da se postupa na osnovi obavještajne procjene koja je predviđala da Afganistan ima 'više vremena' prije nego što talibani preuzmu 'potpunu' kontrolu nad zemljom, ali su obavještajni dužnosnici odbacili tu tvrdnju.

Bidenov savjetnik kaže da nije upoznat s bilo kakvom procjenom

Upiranje prstom postalo je još zagonetnije kada je Bidenov savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan u utorak demantirao da je upoznat s bilo kakvom 'obavještajnom procjenom' koja bi ukazivala na to da će Afganistan tako brzo pasti.

"Zapravo nisam upoznat sa procjenama obavještajnih podataka koje opisujete. Ali također ne želim ulaziti u posebne obavještajne procjene", rekao je on.

Hoće li se razjasniti što je znao? Afganistan je pao u manje od tjedan dana

Različite priče Bijele kuće o obavještajnim izvještajima i ono što su ti isti izvještaji rekli nisu jasne i upravo je zbog toga Biden u centru pažnje, jer treba razjasniti što je znao prije nego je cijela država propala za manje od tjedan dana. Vjerojatno će na to pitanje odgovoriti samo istraga Kongresa.

A budući da demokrati kontroliraju Kongres, srednjoročni izbori 2022. imat će značajnu ulogu u mogućnosti stvaranja kongresnog odbora koji će ispitati Bidenovo znanje o tome što je i kada znao, prenosi Breitbart. Za sada ostaje samo jedna Bidenova rečenica koju je izrekao u ponedjeljak: 'Ja sam predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i to prestaje sa mnom'.