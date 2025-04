Podrška Washingtona kriptovalutama mogla bi ugroziti europski financijski sustav. Frankfurt i Bruxelles se spore oko toga treba li mijenjati zakon. Europska središnja banka (ESB) i Europska komisija se ne slažu oko pitanja je li zakon o kriptovalutama dovoljno jak da izdrži moguće posljedice povratka Donalda Trumpa na vlast.

Prema nacrtu dokumenta koji je dobio POLITICO, ECB misli da bi Trumpova podrška američkom kripto sektoru mogla uzrokovati širenje financijskih problema, što bi ugrozilo gospodarstvo Europske unije. ECB zato traži brzu promjenu Zakona o tržištu kriptoimovine (MiCA), koji je tek od nedavno u potpunosti na snazi.

Komisija, s druge strane, ne dijeli njihovu zabrinutost i kaže da ESB pogrešno tumači pravila i da se miješa u zakonodavni postupak.

Ovo neslaganje pokazuje koliko su europski financijski dužnosnici zabrinuti zbog Trumpove politike. Boje se da bi ona mogla pojačati utjecaj američkog dolara putem novih tehnologija i smanjiti financijsku neovisnost Europe. Također strahuju da bi europski kapital mogao prijeći u SAD, što bi stvorilo nove rizike.

Glavna tema sukoba: MiCA i američki stablecoini

Glavna točka rasprave je pitanje tzv. stablecoina – to su kriptovalute koje su stabilne jer su vezane uz valute poput dolara ili eura. Za razliku od Bitcoina, koji često mijenja vrijednost, stablecoini se koriste kao zamjena za lokalne valute, pogotovo u nestabilnim državama.

Zakon MiCA ograničava izdavanje stablecoina, ali dopušta njihovo korištenje unutar EU. No, novi američki zakoni – poput predsjedničke uredbe i nacrta STABLE i GENIUS zakona – mogli bi jako povećati količinu dolarskih stablecoina u svijetu. Prema banci Standard and Chartered, ukupna vrijednost tih stablecoina mogla bi do 2028. narasti na dva bilijuna dolara, u odnosu na današnjih 240 milijardi.

Zbog toga su predsjednica ESB-a Christine Lagarde i dužnosnik Piero Cipollone upozorili da MiCA možda neće biti dovoljan ako američki stablecoini preplave europsko tržište. Tvrde da bi europski građani mogli početi štedjeti u dolarima, što bi oslabilo euro.

Što se dogodilo u pozadini?

Prema dokumentima koje je dobio POLITICO, kriza je počela 14. travnja na sastanku financijskih dužnosnika EU-a. ESB je rekao da je EU previše popustljiv prema stablecoinima koji dolaze izvan Europe.

Međutim, većina članica EU odbila je prijedlog ESB-a da se hitno mijenja zakon. Jedan diplomat rekao je da Komisija ne dijeli analizu ESB-a. Drugi dužnosnik tvrdi da ESB pogrešno tumači zakon MiCA i misli da ESB namjerno preuveličava opasnosti stablecoina kako bi lakše dobio podršku za svoj projekt digitalnog eura, koji bi trebao osigurati europsku kontrolu nad digitalnim plaćanjima.

Koji su rizici?

ESB je zabrinut jer su gotovo svi stablecoini vezani uz američki dolar i osigurani američkim državnim obveznicama. U slučaju krize, moglo bi doći do panične prodaje i povlačenja novca, što bi pogodilo i europski financijski sustav. To bi ugrozilo rezerve izdavatelja u Europi i financijski pritisnulo banke koje s njima posluju.

Komisija se ne slaže. Kažu da zakon MiCA već štiti EU jer ograničava pristup europskom tržištu. Na primjer, zbog tog zakona je tvrtka Tether povukla svoj stablecoin iz Europe. Komisija ističe da ESB ima pravo zabraniti stablecoine ako predstavljaju rizik za stabilnost i poručuje da je prerano donositi zaključke o američkoj politici, kao i da su potencijalni rizici pod kontrolom u okviru postojećeg zakonodavstva.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump nedavno je okupio stručnjake iz industrije i zakonodavce u razgovorima o strukturi tržišta, propisima i usvajanju kriptovaluta te je potpisao izvršnu naredbu za uspostavu strateške rezerve bitcoina i zalihe digitalne imovine SAD-a, pozicionirajući zemlju kao lidera među državama u vladinoj strategiji digitalne imovine.

Kriptovalute u SAD-u

Iz Bijele kuće su objavili da će strateška Bitcoin Rezerva kapitalizirati bitcoinom u vlasništvu Ministarstva financija koji je oduzet u sklopu kaznenog ili građanskog postupka oduzimanja imovine. Druge agencije će procijeniti svoje zakonske ovlasti za prijenos bilo kojeg bitcoina u vlasništvu tih agencija u Stratešku Bitcoin Rezervu.

Dodali su da SAD neće prodavati bitcoin položen u stratešku rezervu, koja će se održavati kao skladište rezervnih sredstava. Navodi se i da su ministri riznice i trgovine ovlašteni razviti proračunski neutralne strategije za stjecanje dodatnih bitcoina, pod uvjetom da te strategije ne nameću dodatne troškove američkim poreznim obveznicima.

Sjedinjene Države trenutačno drže značajnu količinu bitcoina, ali nisu maksimizirale svoju stratešku poziciju kao jedinstvene pohrane vrijednosti u globalnom financijskom sustavu.

