Stručnjak otkrio hoće li nas roboti porobiti i što napraviti: 'Oni to mrze'

Znanstvenik Aaron Parness, koji je razvio robota koji može osjećati, točnije dodirivati, otkrio je gdje se nalazimo u potencijalno nadolazećoj androidnoj apokalipsi i koliko smo blizu tome da nas porobe mehanički gospodari.

Parness savjetuje da se preselite uz more ako želite preživjeti napade robota koje pokreće umjetna inteligencija. A ima i dobre vijesti... Terminator nas još dugo neće napasti.

Razlog zašto Parness savjetuje preseljenje uz more je jednostavan: "Roboti mrze slanu vodu. I stepenice."

"Mislim da ljudi koji rade u robotici znaju koliko su roboti još uvijek nespretni i koliko smo daleko od scenarija u kojem roboti preuzimaju svijet. To se sigurno neće dogoditi u mom životu", rekao je Parness za Daily Star.

Vulcan točno zna kako uzeti stvari

Njegov robot Vulcan, koji ima osjet dodira, može biti koristan u skladištima, odnosno može podizati osjetljive predmete koje treba pakirati, a da ih ne slomi. Parness je Vulcanu dodao senzor sile i momenta u njegove planove kretanja i kontrolne petlje. Pojednostavljeno, zna točno kako uzeti stvari.

"Vulcan represents a leap forward in robotics," says Aaron Parness, Amazon's director of applied science.



"It's not just seeing the world, it's feeling it, enabling capabilities impossible for our robots until now."



But what makes this truly groundbreaking? pic.twitter.com/cKSBLTciIJ — Kevin Henrikson (@KevinHenrikson) May 20, 2025

I Aaron vjeruje da će ovo dovesti do velikih napredaka u načinu na koji koristimo robote u svakodnevnom životu. "Mogućnost dodirivanja stvari osnovni je gradivni element. U budućnosti ćete htjeti da vam pomognu u čišćenju garaže ili dječje sobe", rekao je.

"Ako želite da pomiču bolničke kolica ili slažu rublje, tada vam trebaju roboti koji mogu osjetiti i manipulirati stvarima. Ruke su nezasluženo podcijenjeni ljudski organ. Svi daju zasluge mozgu, ali ruke su apsolutno nevjerojatne. Polako idemo prema tome. To će promijeniti način na koji koristimo robote desetljećima", poručio je.

Ništa nije savršeno

No ništa nije savršeno, Parness i njegov tim često se smiju nesavršenostima svojih ponekad nespretnih robota. "Svaki petak imamo zabavu, pijemo pivo i gledamo sve pogreške koje su roboti napravili tog tjedna. Neki roboti jednostavno utihnu. Prestanu se kretati i morate pregledati softver kako biste vidjeli što se dogodilo", ispričao je Parness.

I premda je 75 posto od preko 15 milijardi predmeta koji su dostavljeni 2024. godine bilo uz asistenciju robota – oni ipak imaju svoje slabe točke. "Morate predvidjeti u kojim situacijama ili s kojim predmetima robot stvarno ima problema", rekao je Parness.

Parness tvrdi da će Vulcan biti sposoban pomoći s tri četvrtine predmeta u svakom skladištu, no smatra da roboti nikad neće moći obaviti sve što mogu ljudi.

"Mi pokušavamo automatizirati ponavljajući i dosadni posao. No, uvijek će postojati mjesto gdje će ljudi donositi odluke i rješavati probleme", dodao je.

