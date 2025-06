Štete na ruskim vojnim objektima veće su nego što se mislilo, procurile snimke ključnog postrojenja u plamenu

Zbog ukrajinskih napada dronovima, jednih od najdubljih na teritorij Rusije u više od tri godine rata, privremeno je obustavljena proizvodnja u institutu za razvoj naprednih sustava za elektroničko ratovanje u Čuvašiji, rekao je u ponedjeljak ruski dužnosnik. U napadu na područje udaljeno oko 1300 kilometara od granice s Ukrajinom nije bilo žrtava, rekao je guverner te regije Oleg Nikolajev u objavi na Telegramu.

Svejedno je "donesena odgovorna odluka o privremenoj obustavi proizvodnje kako bi se osigurala sigurnost zaposlenika" poduzeća VNIIR gdje su dronovi pali, rekao je Nikolajev. Još nije jasno jesu li dronovi uzrokovali materijalnu štetu. Nikolajev je rekao da je još jedan dron pao na polja u području glavnog grada Čuvašije, Čeboksarija.

Ukrajinska vojska u ponedjeljak je na Telegramu priopćila da su "najmanje dva drona" pogodila postrojenje VNIIR-a, tvrtke specijalizirane za proizvodnju navigacijske opreme koja se koristi u jurišnim dronovima, navođenim zračnim bombama i oružju visoke preciznosti.

Ukrajinska vojska priopćila je da je napad dronom izazvao veliki požar u postrojenju VNIIR-a. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o napadu.

Rusko ministarstvo obrane, koje izvještava samo o tomu koliko je dronova uništeno, a ne koliko ih je Ukrajina lansirala, priopćilo je na Telegramu da su njihove jedinice oborile dva drona iznad Čuvašije. Ukupno su, kako se navodi, sustavi protuzračne obrane iznad Rusije uništili 49 ukrajinskih dronova preko noći.

