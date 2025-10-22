Stečajevi se nižu, industrija tone, ali burza raste? Što se zapravo događa s njemačkim gospodarstvom?

Prije samo nekoliko mjeseci, Aquinos Bedding Germany podnio je zahtjev za stečajni postupak. Desetljećima su se madraci te tvrtke proizvodili u Njemačkoj, gradeći poznati brend s logotipom parnog valjka pod tržišnim imenom Schlaraffia. Ovi madraci su bili pojam kvalitete, piše Deutsche Welle

Sada su proizvodne linije u tvornici u Wattenscheidu na zapadu Njemačke stale. Mnogi zaposlenici ondje rade desetljećima, šok je velik. „Nakon 30 godina vidjeti da je sve gotovo. To je stvarno tužno", kaže jedan dugogodišnji zaposlenik.

Razlozi za stečaj su, između ostalog, visoki logistički troškovi, zastarjeli strojevi i poteškoće u sestrinskim tvrtkama. Aquinos nije izoliran slučaj: u 2024. godini zabilježeno je 21.812 bankrota diljem zemlje. Gospodarstvo slabi, nezaposlenost je nešto manja od tri milijuna. No njemački burzovni indeks, DAX, ipak raste već tri godine. Zašto?

Unatoč gospodarskom padu: zašto DAX raste

Na Frankfurtskoj burzi gotovo da nema znakova krize. DAX se u tri godine otprilike udvostručio. „U Njemačkoj smo u posebno teškoj gospodarskoj situaciji, a njemački burzovni indeks ipak raste“, objašnjava upravitelj fonda Roger Peeters.

„Ali mora se reći da kada govorimo o njemačkim tvrtkama ili njemačkim dionicama, to su općenito globalne korporacije koje u Njemačkoj stvaraju samo mali dio svoje vrijednosti i ovdje imaju sjedište“, dodaje Peeters. U načelu, to uvijek odražava globalno gospodarstvo, dodaje Peeters. A ondje, kaže on, je stanje bolje nego u Njemačkoj.

Razlozi slabljenja industrije

Kemijska tvornica Venator u Duisburgu također je insolventna. Stečajna upraviteljica Sarah Wolf objašnjava: „Razlozi su ovdje svakako složeni. Prvo, tu je ukupna gospodarska situacija koja se posljednjih godina nije baš poboljšala.“ K tomu, dodaje ona, dolaze napetosti na tržištu sirovina i opskrba energijom od ruske agresije na Ukrajinu.

„Energija je postala enormno skupa. I sve te stvari zajedno ponekad dovode do situacije u kojoj jednostavno nema dovoljno sredstava i ne mogu se platiti sve nepodmirene obveze.“ Birokracija, porezi i carine također ubrzavaju insolventnost – i to ne samo u kemijskoj industriji.

Struktura umjesto konjunkture

Za Achima Wambacha, predsjednika Leibnizova centra za europska gospodarska istraživanja i savjetnika njemačkog Saveznog ministarstva za gospodarstvo i energetiku, gospodarski pad je više od cikličkog nazadovanja: „Tri godine zaredom to nije kriza konjunkture. Umjesto toga, imamo strukturalnu krizu.“ Čak će, prema njegovim riječima, i određeni rast sljedeće godine malo toga promijeniti.

Industrija mora upravljati transformacijom, a vladine mjere trebale bi biti dosljedno usmjerene prema konkurentnosti, rekao je stručnjak. „Gospodarstvo je pod velikim pritiskom, a Njemačka je pod velikim pritiskom“, kaže Wambach. Smatra da isključivo posuđeni programi gospodarskih poticaja nisu dovoljni – najavljena „jesen reformi“ mora doista doći, uključujući prilagodbe socijalnih sustava.

Mnogo stečajeva – ali ne i ekstremni val stečajeva

Unatoč trenutačnim slučajevima, broj stečajeva bio je povijesno znatno veći, na primjer nakon pucanja dot-com balona ili tijekom financijske krize. Njemačka je stoga još uvijek daleko od ekstremnog vala stečajeva.

To, međutim, ostaje slaba utjeha za pogođene. U Wattenscheidu nije pronađen investitor za taj stari proizvodni pogon, ali je robna marka prodana. Zraka nade: kupac, Thomas Bußkamp, koji je iz regije i planira proizvoditi madrace te robne marke u svojoj tvrtki u obližnjem Bocholtu. Zaposlenicima je dao ponudu da ih preuzme.

