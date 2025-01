Stan za kredit manji od 100 eura mjesečno? Evo kako ruše cijene suludo skupih kvadrata

Cijene stanova u susjednoj Srbiji posljednje četiri godine rastu, a najskuplji stanovi su u Beogradu. No tamošnji stručnjaci za nekretnine vjeruju da će se cijene najma ove godine normalizirati.

Milić Đoković, procjenitelj i stručnjak za nekretnine za "Blic Biznis" otkrio je da bi 2025. moglo doći do pada stanarina, a ključna stvar koja bi mogao dovesti do sniženja je najavljeni program za mlade koji će mladima omogućiti lakšu kupnju prve nekretnine.

"Ako se provede program za mlade, stanarine će pasti. Mislim da je vrijeme da se stanarine normaliziraju, vrijeme ruske i ukrajinske ekspanzije je prošlo. Zato očekujem niže najamnine, a to se odnosi na javne stanove, ne govorimo o onim luksuznim varijantama, gdje su najamnine veće od tisuću ili dvije tisuće eura", rekao je Đoković.

Uvjeren je da će i najmovi uskoro biti jeftiniji, a da se zbog trenutačno visokih cijena ljudi snalaze na razne načine. "Jedna od pojava je i ta da kupe stan, odnosno da se više njih udruži i njihova djeca ostaju tamo dok se školuju, a nakon toga ga prodaju ili iznajmljuju. Ljudi se snalaze, s obzirom na to da su stanarine bile stvarno visoke", dodao je.

Porasle i cijene najma

Zbog priljeva studenata, porasle su i cijene. "Usporedimo li cijene u srpnju i kolovozu u najpopularnijim studentskim gradovima - Beogradu , Novom Sadu i Nišu, u većini općina došlo do blagog rasta cijena u kolovozu . U Beogradu, jedini blagi pad cijena najma stanova u kolovozu zabilježen je na Novom Beogradu. U srpnju je prosječna cijena bila 15,3 eura po kvadratu, dok je u kolovozu bila 15 eura", rekla nam je ranije Jelena Dukić, urednica portala nekretnine.rs.

Inače, u Srbiji se najkasnije od 1. ožujka može kupiti prva nekretnina po suvencioniram uvjetima i to vrijedi za mlade od 20 do 35 godina. Predsjednik Srbije je najavio da je uvjet da maksimalna vrijednost nekretnine bude 100.000 eura, a da rate kredita za prvu godinu budu manje od 100 eura.

Državna subvencija do 156 eura mjesečno

Ako je vrijednost nekretnine 100.000 eura, a rok otplate 35 godina, vrijednost kapare (1000 eura) i troškova obrade (do 1000 eura) ostaju isti, ali rata prve godine Otplata kredita je 124 eura, od druge do šeste godine 261, a nakon šeste 477 eura . Subvencija države u rati kredita je do 165 eura.

Fiksna kamata za taj iznos je 3,5 posto. Država subvencionira 2 posto, pa je za korisnike kamata 1,5 posto. Iznos rate bi prema najavama trebao biti manji od trenutačne mjesečne najamnine takvih stanova.

"Od druge do šeste godine kamata je 6,5 posto. Nakon toga, po euriboru, dakle po trenutnoj stopi, to je 4,6 ili 4,8 posto.

