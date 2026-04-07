Srušio se kran na gradilištu! Jedan radnik poginuo, dvojica ozlijeđena

Jedan radnik je poginuo, a još dva su ozlijeđena kada se u utorak na gradilištu mosta preko rijeke Save u Beogradu srušio kran koji je nosio tešku metalnu konstrukciju, potvrdilo je srbijansko ministarstvo građevinarstva.

Nesreća se dogodila oko podneva u kojoj je jedan radnik, državljanin Kine, izgubio život, a dva radnika su ozlijeđena, priopćilo je ministarstvo, izrazivši sućut obitelji nastradalog.

Prema neslužbenim saznanjima na koja se poziva Radio-televizija Srbije, kran je bio natovaren metalnom konstrukcijom teškom 350 tona.

Na mjesto nesreće upućene sve nadležne inspekcije i službe, a u tijeku je očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je do nesreće došlo, rekli su u ministarstvu i najavili da će "nakon što sve činjenice budu utvrđene" izvijestiti javnost "o svim relevantnim saznanjima".

Nakon nesreće policija je raspoređena i osigurava gradilište, a svi radovi su obustavljeni.

Prema izvješćima reportera s terena, jedna skupina kineskih radnika, odjevena u radne kombinezone, kombijem je odvezena s gradilišta oko kojeg su blokirani svi prilazi.

