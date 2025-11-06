FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U JUŽNOJ KOREJI /

Srušila se konstrukcija u elektrani, 7 osoba ostalo zarobljeno: Spasioci kopaju po ruševinama

Srušila se konstrukcija u elektrani, 7 osoba ostalo zarobljeno: Spasioci kopaju po ruševinama
×
Foto: Handout/afp/profimedia

Spasilačka operacija je u tijeku

6.11.2025.
8:28
Hina
Handout/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vlasti u Južnoj Koreji strahuju da je sedam osoba stalo zarobljeno u četvrtak nakon što se srušila velika konstrukcija u elektrani u gradu Ulsanu, izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Okružni vatrogasni dužnosnik nije mogao odmah potvrditi broj nestalih. Ranije su Yonhap i drugi mediji izvijestili o šestero nestalih i dvije spašene osobe.

Srušila se konstrukcija u elektrani, 7 osoba ostalo zarobljeno: Spasioci kopaju po ruševinama
Foto: Afp/afp/profimedia

Južnokorejski mediji objavili su fotografiju na kojoj se vidi uništena i prevrnuta masivna čelična konstrukcija u jugoistočnom gradu Ulsanu.

Spasilačka operacija je u tijeku.

Incident se dogodio u podružnici državne komunalne tvrtke East-West Power Co,  rekli su dužnosnici a prenio je Yonhap.

Detalji o uzroku nesreće i stanju zarobljenih radnika trenutno nisu poznati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za oružje o tragedijama na vjenčanjima: 'Tako nešto ne pamtim...'

Južna KorejaElektranaSpašavanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U JUŽNOJ KOREJI /
Srušila se konstrukcija u elektrani, 7 osoba ostalo zarobljeno: Spasioci kopaju po ruševinama