Srpski huligani oborili mladića na pod pa ga brutalno mlatili palicama, kamere sve ulovile

Upozoravamo da je snimka napada uznemirujuća.

Grupa mladića prije 10 dana brutalno je pretukla mladića u Čačku, a sada se pojavio stravičan video napada snimljen nadzornim kamerama. Kako se može vidjeti na snimci, u prolazu između stambenih zgrada u naselju Avladžinica, skupina mladića napala je mladića, piše Nova.rs. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 14 sati. Na snimci se vidi kako mladić prvo razgovara s dvije osobe, nakon čega im prilazi još nekoliko osoba. Ubrzo nakon toga dolazi do fizičkog napada, tijekom kojeg ga nekoliko napadača udara, navodno bejzbol palicama. Čuje se kako mladić zove "upomoć".

Napadnuti mladić u jednom trenutku pada na tlo, ali uspijeva ustati i pobjeći iz prolaza. Nedavno je u Čačku zabilježen još jedan sličan incident, kada je mladić pretučen u blizini sportskog terena, nakon čega zavšrio u bolnici. Nakon što je snimka objavljena, oglasilo se tužiteljstvo. Ističu da policija intenzivno traga za napadačima u dva odvojena incidenta.

Jednom mladiću se bore za život

"Dana 08.03.2026. u ulici Braće Stanića, više osoba fizički je napalo jednu osobu, koja je više puta udarena opasnim oružjem po tijelu, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja. Operativnim radom policijskih službenika PU Čačak identificirana je žrtva koja nije htjela prijaviti događaj policiji, a intenzivno se radi i na identifikaciji osoba koje su izvršile napad, a koje su nosile kapuljače i maske na glavama" navodi se u priopćenju. Dodaju da policija traga i za počiniteljima još jednog premlaćivanja, koje se dogodilo nekoliko dana kasnije, piše Kurir.

"Dana 14.03.2026. U Radničkoj ulici, ispred ugostiteljskog objekta, jedna je osoba zadobila teške tjelesne ozljede nakon fizičkog napada više osoba. Policijska uprava u Čačku poduzima mjere i radnje u cilju pronalaska i identifikacije napadača, što je otežano zbog trenutnog zdravstvenog stanja žrtve i zbog toga što svjedoci događaja ne surađuju s policijom i tužiteljstvom", rekli su iz policije.

"Mladić ozlijeđen u tučnjavi primljen je na hitnu pomoć. Nakon dijagnoze s teškim ozljedama glave, primljen je na jedinicu intenzivne njege", izjavila je prošle subote dr. Marija Stranjanac, glasnogovornica bolnice. Liječnici se još uvijek bore za život mladića.

