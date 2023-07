Poznato je da je Crna Gora omiljena ljetna destinacija građana Srbije koji svakoga ljeta tamo nahrupe u velikom broju. Ove godine među njima je bio i jedan Srbin koji u Crnoj gori nije ljetovao punih 25 godina. On je svoje dojmove o povratku na crnogorsko primorje nakon četvrt stoljeća objavio na Redditu.

"Posljednji put sam bio u Crnog Gori prije 25 godina. Sad sam se odlučio za Boku Kotorsku, jer obožavam tamošnje kulturno nasljeđe. Proveo sam tri dana u Kotoru, tri dana u Herceg Novome, posjetio sam Perast, Lovćen, PortoMontenegro, kasnije Dubrovnik, ali to je druga tema", napisao je u uvodu svoje objave koju prenosi Nova.rs.

Potom je s reditovcima podijelio svoje dojmove.

'More prečisto, ljudi jako ljubazni'

"Čisto more. Čuo sam tisuću puta kako je crnogorsko more prljavo. Meni je vala bilo čisto. E sad, promijeni li se to kasnije u špici sezone pa bude prljavije, to onda svakako nije krivica Crnogoraca, nego neodgovornih turista. U Herceg Novome je odlično i za snorkeling (ronjenje s disalicom). Bistra, lijepa za kupanje. Kupao sam se i u Kotoru, Perastu i Herceg Novome. Svuda je voda prečista i fenomenalna za kupanje.

Ljudi su svi bili jako ljubazni. Bio sam na četiri različite plaže i svi su, brate, ljubazni. Moram priznati da mi se posebno svidio taj osjećaj da sam među svojima. Kao da sam kod kuće u Srbiji na moru. Volim Grčku, i tamo su svi ljubazni, ali pričati na svom jeziku meni ipak daje lijep osjećaj.

Cijene smještaja, ako rezervirate na vrijeme, zaista su pristupačne. Putovao sam sam, što je obično najskuplja varijanta. U centru Kotora, sa svojim parkirališnim mjestom (dobio sam ključ rampe parkirališta) cijena apartmana u kojem je sa mnom mogla spavati još jedna osoba bila je 43 eura dnevno. U Herceg Novom sam platio isto toliko, i to pored starog grada, 7-8 minuta od plaže pješice, s fantastičnim pogledom na more. Malo dalje, odakle je 20 minuta hoda do plaže, mogao sam naći smještaj i za 20 eura. Po meni, to su korektne cijene, pogotovo kada se uzme kakav sam pogled s terase dobio, i blizinu do plaže.

Hrana u restoranima - ništa posebno

Cijene hrane, kako gdje. U Herceg Novom sam navečer naručivao pizzu, jer mi je odgovaralo da je ponesem u sobu i uživam u pogledu. Pizza margarita je 6 eura u Pic nic i odlična je bila, a u Nautici je bila 10 eura quattro formaggi, i još bolja je. Iskreno, bio sam nedavno u Italiji, ali bolje su mi i ukusnije ove pizze iz Herceg Novoga, zaista. U trgovinama su cijene malo skuplje, ali ništa strašno, turistički malo skuplje.

Što se tiče hrane u restoranima, gdjegod sam bio iskreno, bila je OK samo, pristojna. Ne znam ima li Beograd zaista toliko dobru hranu, ili samo ja znam gdje je ima jer živim tu, ali tamo u par restorana, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Dubrovniku, bude jednostavno pristojna. Ne i da me oduševila. Možda sam naručivao krive stvari. Dvaput sam uzeo pržene lignje, jednom u Perastu i jednom u Dubrovniku, bilo je solidno. Jeo sam i neke kozice, ništa posebno. Nije loša hrana, već samo OK.

Šokirale ga cijene ležaljki na plažama

Ono što mi se nije svidjelo i što može šokirati mnoge turiste su cijene ležaljki na pojedinim mestima. U Herceg Novom cijene ležaljki su super i svidjelo mi se što sam mogao uzeti samo jednu. Zajedno sa suncobranom - 9 eura, što je po meni fer. Ta plaža je bila mala, šljunčana, mali bar je bio pored, kava je bila 2 eura, coca cola 2,5 eura. Čista plaža, čisto lijepo more, top.

Ali… kad sam tek stigao u Kotor, tražim neku plažu, vidim neka lijepa privatna hotelska plaža, ali otvorena za sve tko hoće platiti. Pitam pošto ležaljke, ljubazna djevojka kaže: "100 eura, plus minimum 150 za potrošiti na hranu". Kad sam to čuo, samo što se nisam frapirao. Odem malo dalje u Dobroti, tamo je par ležaljki bio 35 eura. S druge strane Kotora, u Prčnju, vidim isto jednu lijepu plažicu. Pitam pošto par ležaljki, kaže: 50 eura. To je vjerojatno zato što je to Kotor, pa eto, kao malo fensi. Kad sam bio u Perastu, koji je zaista najljepše mjesto u Crnoj Gori, prelijepo je, set ležaljki bio je još najpovoljniji. Tu je bio 25 eura, i to mi je bilo OK. Parking se plaća 8 eura za cijeli dan.

Oduševljen izdavanjem fiskalnih računa

E da, ono što me iznenadilo i što mi je dobra stvar jest da za sve što sam platio, svaku najmanju kavu, parking, prijevoz brodićem… doslovno za SVE se izdaje fiskalni račun. To je lijepo jer inače bi mi se činilo "pokušava li ovaj da me opelješi". Doslovce, u Perastu, čovjek nosi onaj portabl aparat, platite parking, on odmah kuca i daje fiskalni račun. U Herceg Novome isto. Ma svaki dan su me viđali momci. Daje neki osjećaj profesionalnosti, mislim da je to korektno, djeluje uređeno.

Sve u svemu, meni se baš svidjelo u Crnoj Gori i toliko mi je bilo lijepo da sam jučer opet bukirao, samo ovoga puta za Petrovac krajem srpnja", opisao je na Redditu svoje dojmove s ljetovanja u Crnoj Gori.

POGLEDAJTE VIDEO: Istražili smo zašto je turizam u Crnoj Gori podbacio