Posvađao se s partnericom pa je napao: Srbin izrezao Hrvaticu po rukama

Srpska policija uhitila je u petak navečer D. B. (47) u Novom Beogradu zbog sumnje da je nakon svađe nožem ozlijedio svoju partnericu Z. V. (33) iz Hrvatske.

Kako Telegraf saznaje, incident se dogodio u stanu u kojem su boravili, nakon čega je osumnjičenik navodno uzeo nož i ozlijedio ženu. Ozlijeđena žena hitno je prevezena u bolnicu u Zemunu gdje joj je pružena liječnička pomoć.

Napadač je priveden, a istraga je u tijeku.

