Vučićev manevar propao u rekordnom vremenu: 'Nećemo sudjelovati u njegovoj farsi'

Parlamentarne oporbene stranke odbacile su poziv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na tzv. savjetodavni referendum kojim bi provjerio povjerenje birača, što vide kao njegov pokušaj skretanja pažnje javnosti s masovnog prosvjeda i akcije studenata, koji već dulje od mjesec dana blokiraju 60-ak fakulteta.

Vučić je u utorak, suočen s pritiscima studentskih blokada i javnih prosvjeda nakon tragedije u Novom Sadu, pozvao parlamentarnu oporbu da zatraži održavanje tzv. savjetodavnog referenduma o povjerenju koje ima kao šef države. Vučićev poziv su danas ponovili i poduprli šef zastupničke skupine Srpske napredne stranke Milenko Jovanov i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

'Nećemo sudjelovati u igrokazu'

Poziv je uslijedio nakon objavljenog istraživanja javnog mišljenja organizacije CRTA po kojem 61 posto građana Srbije podržava prosvjede i studentske blokade, koji su počeli nakon pogibije 15 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog, i napada nasilnika i provokatora na sudionike tih prosvjeda.

Vučić studentske prosvjede i sve veću podršku koju imaju u javnosti vidi kao "politički pritisak gdje netko ne želi izbore već silom doći na vlast", a rezultate ankete pripisuje inozemnom utjecaju, među ostalim i američke CIA-e.

No, čelnici oporbe su - tijekom manje od 24 sata nakon Vučićeva poziva - poručili da neće sudjelovati u njegovom "igrokazu" i "farsi", te da on nametanjem teme o referendumu pokušava skrenuti pozornost javnosti s prosvjeda studenata koji dobivaju sve masovniju potporu. Iz oporbe je poručeno da vlast "sve goruće teme države i društva" želi svesti na jednu - Aleksandra Vučića, dok pravni stručnjaci tvrde kako referendum, čak i ako bude proveden, ne bi bio pravno obvezujući jer u ustavno-pravnom kontekstu ima "snagu ankete i ispitivanja javnog mišljenja".

Oporba drži da je prijelazna vlada koja bi, uz međunarodnu potporu, omogućila uvjete za fer i demokratske izbore, jedino rješenje za sadašnju krizu. Vučić odbacuje tu mogućnosti i poručuje da od njega, kao predsjednika, nitko neće dobiti mandat za sastav prijelazne izvršne vlasti.

Istraživanje o podršci studentskih prosvjeda

Studenti, čija je ključna poruka da se pritiskom na institucije žele izboriti protiv korupcije i za društvo u kojem se može normalno živjeti i raditi, na prosvjedima pozivaju i na opći štrajk. Programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Raša Nedeljkov ukazao je da se u istraživanju pokazalo koliko građana podržava prosvjede i studentske blokade kojima se traži da institucije počnu raditi svoj posao.

Nedeljkov je za N1 rekao da "60 posto građana podržava prosvjede", te da je je "zabrinjavajući" podatak da 70 posto ljudi smatra kako je riječ o ozbiljnoj društvenoj krizi, dok njih 60 posto da "zemlja ide u pogrešnom pravcu".

"To znači da je - čak i birače koji su na izborima davali svoju podršku nekima iz vlasti - tragedija u Novom Sadu dovela do najdubljih osjećaja zabrinutosti, straha, uplašenosti", ocijenio je Nedeljkov. To je, naglašava on, "okolnost koju društvo, a prije svega institucije - trebaju razumjeti".

