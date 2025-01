Vučić ponudio referendum o svojoj smjeni: 'Mislim da je ponuda više nego fer'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se o mogućnosti da se referendumom glasa o njegovoj smjeni.

Vučić je na svom Instagram profilu napisao:

"Objektivna i nepristrasna CRTA priopćila je javnosti da je ogromna većina građana za moju smjenu. Ne postoji kredibilniji izvor, ni za međunarodnu zajednicu, ni za političke stranke u Srbiji, od te nevladine organizacije. Borio sam se za narod i narod je moja snaga. Ako su ovi navodi CRTE točni, za mene je nemoguće da opstanem na mjestu predsjednika Srbije i zato, potrebno je da stranke opozicije predaju samo 67 potpisa, a imaju ih preko 80, za održavanje savjetodavnog referenduma o predsjedniku Srbije."

Legitimitet je najvažnija stvar u politici, nastavio je Vučić, a suverenitet uvijek proizlazi iz volje naroda.

"Mislim da je ponuda više nego fer, a i dobro je da se prestanu folirati svi u ovoj zemlji kako im je stalo do nekih građevinskih spisa i da stvari napokon postavimo na svoje mjesto. Suprotno uvriježenom, nikada me vlast kao takva nije zanimala, zanimao me je i zanima me samo napredak Srbije. Srbija ne sije stati! Živjela Srbija!", napisao je Vučić.

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) je, kako navode na svojim internetskim stranicama, neovisna, nestranačka organizacija civilnog društva posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma.

