Mafijaško-politički skandal trese Srbiju i sve u vezi uhićenja Veljka Belivuka i njegove grupe postaje vrlo neugodno za vlast. Sve se više pokazuje postojanje tijesnih veza političke elite u Srbiji i lokalne mafije, piše Deutsche Welle.

Mafijaški obračuni tijekom proteklih godina u Srbiji su se, po običaju, vidjeli kao dio folklora organiziranog kriminala, ali sada se pojavljuje sve više tvrdnji da se uspon mafijaških grupa odvijao uz tijesnu suradnju s državnim vrhom. Uhićenjem kriminalca Veljka Belivuka i njegove grupe počelo se odmotavati klupko uloge države u zaštiti pojedinih kriminalnih grupa.

Veljko Belivuk bio je vođa huligansko-kriminalne grupe "Principi", koja je radila u okviru crnogorskog kavačkog klana.

Protiv te grupe u Srbiji je upravo podignuta optužnica za pet ubojstava, otmice, mučenje i silovanje jedne osobe, kao i za prodaju droge i nezakonito posjedovanje oružja. Mučni detalji likvidacija njihovih protivnika, koji su uključivali ubojstva sjekirom i mljevenje ljudskog mesa, preplavili su medije u Srbiji i regiji proteklih tjedana.

Belivuk tvrdi da se viđao s Vučićem

Veljko Belivuk i njegova desna ruka Marko Miljković, u svojim iskazima tužiteljstvu teško optužuju pojedince iz državnog vrha Srbije. Kako u svom iskazu tvrdi Belivuk, s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem se i osobno viđao u jednom stanu u beogradskom naselju Zvezdara. On je dodao da su Vučić i njegovi suradnici iz Srpske napredne stranke (SNS) od njih zahtijevali razne usluge.

Te usluge su se odnosile na sprečavanje skandiranja na sportskim tribinama protiv predsjednika Srbije, na zastrašivanje organizatore prosvjeda protiv vlasti, osiguravanje mirnog održavanja Parade ponosa, ali i na to da utječu na taksiste kako bi oni otkazali proteste protiv aplikacije za prijevoz "CarGo" (kompanije koja se dovodi u vezu s bratom premijerke Ane Brnabić).

Nesmetana trgovina narkoticima kao protuusluga?

Ne zna se, naravno, što je točno bila protuusluga vlasti, ali se procjenjuje da je to bila nesmetana trgovina narkoticima, osiguravanje klubova, unosni poslovi s državom, logistička podrška, kao i podrška policijskih i pravosudnih organa u sudaru sa zakonom.

Belivuk je, inače, tužitelju rekao da je član Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) od 2011. godine. Spisak dužnosnika vlasti koji se na ovaj ili onaj način dovode u vezu s podrškom njegovoj kriminalnoj grupi je praktično sam vrh Naprednjaka: ministar policije Aleksandar Vulin, ministar obrane Nebojša Stefanović, bivši državni tajnik MUP-a Srbije Dijana Hrkalović, predsjednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić i glavni tajnik Vlade Srbije Novak Nedić. Službena istraga se pri tome nije bavila vezama koje je ova grupa imala u politici i policiji.

'Ovo je regionalni i europski problem'

Iskazi dvojice kriminalaca pokrenuli su opsežnu režimsku propagandnu mašineriju. Čitava ta kontrola štete pokušala je priču skrenuti na teren zavjere oporbenih lidera, tajkunskih medija i stranih ambasada, koji su se navodno urotili u akciji rušenja s vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ističe se pritom da optuženi kriminalci u svojoj obrani mogu i lagati. To je svakako točno, ali kako za DW naglašava odvjetnik i oporbeni aktivist Božo Prelević, to nema logike: "Zašto bi se oni branili nečim što samo pogoršava njihov položaj? Oni bi najbolje prošli kada bi rekli da su o svim svojim kriminalnim potezima izvještavali lidere oporbe i da su od njih dobivali zadatke", rekao je Prelević za DW.

Veliku pažnju neovisnih medija u Srbiji privukao je i tekst francuskog "Monda“, u kome između ostalog stoji da je "organizirani kriminal u srcu državnog sustava u Srbiji i Crnoj Gori“. "Mond“ dalje piše da su "kriminalne grupe iz Crne Gore i Srbije sudjelovale u trgovini droge porijeklom iz Južne Amerike koja se dopremala do čitave Europe, a sve u sprezi sa službenim vlastima“. U tekstu se posebno apostrofira "uloga braće srpskog i crnogorskog predsjednika, Andreja Vučića u Beogradu i Aca Đukanovića u Podgorici“, kao i podatak da je "sin srpskog predsjednika Danilo Vučić često viđan u društvu tih huligana“.

Od navijačke do organizirane kriminalne grupe

Kompletna istraga o navodima pripadnika Belivukove grupe je nužna kako bi se ustanovilo ima li zaista istine u tome da su neke kriminalne grupe imale podršku u vrhu vlasti, ocjenjuje za DW Slobodan Georgiev, programski direktor televizije Newsmax Adria.

"Ovakva situacija je neodrživa i mi moramo dobiti neke odgovore. Mislim da ljudi u policiji i tužiteljstvu znaju puno o tome, a kretanje predsjednika Srbije jednostavno je utvrditi. Mislim da bi to bilo vrlo korisno i ljekovito, kao i da se istragom unazad utvrdi kako je nastala ta grupa, kako su od jedne navijačke grupe postali organizirana kriminalna grupa i tko im je iz vlasti u tome pomagao", smatra Georgiev.

Kampanju pranja vlasti u režimskim medijima Slobodan Georgiev vidi kao očekivanu, jer, kako kaže, "kada kontrolirate velike medije, vi možete ići naokolo i pričati svoju verziju istine. A s druge strane imate i budžet u rukama, pa možete i plaćati ljude“.

'SNS više ni svoje članstvo ne može uvjeriti da nisu u vezi s kriminalnim grupama'

Što se tiče dileme hoće li ova afera politički naškoditi vlastima ili će je one nekako uspjeti amortizirati, Georgiev napominje da "Vučićevi glasači ništa ne vide i ne čuju. Oni samo vide da njega neko napada i optužuje ga za strašne stvari, a on je dobar čovjek koji svima dijeli novac i svima daje poslove. Zato su mediji i ovdje najvažnija stvar, jer Vi, osim Vučića koji ide okolo i kuka kako ga žele uništiti, a on će ako treba ići i na poligraf i sve reći, Vi ništa drugo i ne možete vidjeti“, kaže Georgiev.

"Mislim da SNS više ni svoje članstvo ne može uvjeriti da nisu u vezi sa ozbiljnim kriminalnim grupama“, dodaje Božo Prelević. "Uskoro dolaze izbori, a preko ovoga će se jako teško prijeći i to neće stati. Suđenje i obrana optuženih tek slijede i mislim da će saznanja koja ima američki FBI biti na neki način dostupna javnosti u Srbiji, ali i europskim političarima, i da će se tek vidjeti s kakvim problemom se mi ovdje suočavamo“.

Dokle god je Vučić servilan, posebno prema Amerikancima, tu se ništa neće promijeniti, smatra Slobodan Georgiev: "Vučić je poslušan, i dok je tako mislim da za njega neće biti problema. Osim ako ne promijeni svoju poziciju, ili netko ipak odluči da nam prikaže nešto, kao svojevremeno u Makedoniji, što bi nedvosmisleno pokazalo da su Vučić, ili ljudi iz njegovog okruženja, bili povezani sa organiziranim kriminalom“, zaključuje programski direktor Newsmax Adria.