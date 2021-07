Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, šef kriminalne skupine osumnjičen za najmanje pet brutalnih ubojstava, mučenja i šverc droge, na saslušanju u tužiteljstvu prije dva tjedna negirao je da je ubojica, ali se zato raspričao o svom odnosu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim ljudima iz vrha Srpske napredne stranke, piše Mreža za istraživanje korupcije i kriminala KRIK.

U transkriptu polustatnog razgovora s istražiteljima stoji da je Belivuk negirao sve što mu se stavlja na teret te odbio odgovarati na pitanja o tome, ali je ispričao da su Vučić i njegovi suradnici tražili nekoliko usluga. Prvo je trebao kontrolirati da se na tribinama stadiona Partizana ne skandira protiv Vučića, onda je poradio i na zastrašivanju organizatora prosvjeda protiv vlasti te osiguravao mir na Paradi ponosa. Uz to, je spriječio i prosvjede taksista protiv uvođenja aplikacije CarGo.

"Odlučio sam lijepo sve ispričati o mom odnosu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom policije Aleksandrom Vulinom, Vučićevim bratom, prijateljima, kumovima i svim ostalim političarima koji su od nas tražili usluge, a sada se prave da se ne poznajemo i peru ruke od nas“, rekao je Belivuk tužitelju i zaprijetio da će u budućnosti ispričati još detalja, "ako se određeni ljudi ne opamete".

Kontakt preko sinovog prijatelja

Očekuje se da će tužiteljstvo za organizirani kriminal podići optužnicu protiv Velje Nevolje zbog zvjeskih zločina, o kojima su državne vlasti nekoliko puta izvještavale uz eksplicitne snimke i fotografije. Belivuk je inače vođa huligansko-kriminalne grupacije "Principi", koja pripada zloglasnom crnogorskom kavačkom klanu, koji se smatra jednim od najbrutalnijih u regiji.

Kontakt s Vučićem održavao je preko huligana Aleksandra Vidojevića, znanog kao Aca Rošavi, koji je prijatelj Vučićeva sina. U razgovoru je rekao i da se nekoliko puta osobno vidio s Vučićem.

"Vidojević mi je rekao da Šef, tako smo zvali Vučića, ima veliki problem na Partizanovoj tribini koji je nastao zbog mog odlaska u pritvor 2016. godine. Da Andrej, brat Aleksandrov, ima kontrolu nad navijačkom grupom ‘Alkatraz’, ali da oni nemaju snage tu ništa učiniti, da kontrolira i dio tribine navijača pod nazivom ‘Kimijevci’, ali da oni samo troše novac i ne doprinose ničemu, a da zapravo nemaju nikakvu kontrolu. Ideja je bila da se napravi nova navijačka frakcija koja će sve to ujediniti da bi situacija bila kao na Zvezdinom stadionu. (…) Mi smo to učinili", govorio je Belivuk, koji je u međuvremenu izgubio povjerenje u Vidojevića.

S Vučićem u četiri oka

Tada se požalio Darku Glišiću, predsjednikovu kumu i jednom od ključnih ljudi SNS-a, za kojeg kaže da mu je "dugogodišnji prijatelj". On ga je uvjerio da je Rošavi pouzdana veza. No, Belivuk je inzistirao na sastanku s Vučićem, pa je preko ljudi iz BIA-e dogovorio sastanak u privatnom stanu na Zvezdari. Vučićevo je osiguranje bilo pred zgradom, a on je s Belivukom i njegovim pomoćnikom Markom Miljkovićem vodio privatni razgovor.

"Bile su razne teme tu i bilo je još par tih sastanaka. Još na prvom sastanku nam je rekao da će viđanje naše biti maksimalno smanjeno, koliko god može, da ne bismo ugrozili ni njega ni sebe zbog političke situacije", opisao je Belivuk.

Iako je ispunio dobar dio Vučićevih želja, Belivuk tvrdi da je bilo i stvari oko kojh se nisu mogli složiti. "Stvar oko koje se nismo mogli nikako složiti, to je bilo vezano za Partizan, kada je tražena smjena uprave, da utječemo na to", rekao je Velja Nevolja i dodao da se nisu oglasili niti oko kontakta s Aleksandrom Vulinom.

"Ali da ne bismo zatezali, pošto je to Šefu bilo bitno, Marko Miljković i ja smo se dogovorili da on ima kontakt s njim, da ja ništa ne ispunjavam što Vulin traži, da budem u direktnoj vezi sa Šefom i preko drugih posrednika, a da Marko bude u vezi s Vulinom, što je i bio preko djeda Svetozara Vujačića (Vulinov savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova op. n.)", ispričao je Belivuk u tužiteljstvu.

Zaboravio na prijatelje

No, Belivuk u svom iskazu nije spomenuo neke ljude s kojima je ranije bio u dosluhu, poput generalnog sekretara Vlade Novaka Nedića i policajca Nenada Vučkovića Vučka. Nedić je, naime, vježbao pucanje s Vučkom, Belivukom i njegovim bivši šefom, Aleksandrom Stankovićem zvanim Sale Mutavi, koji je ubijen 2016. godine.

Osim toga, bivši potpredsjednik Partizana Vladimir Vuletić koji je ispričao da je Nedić koristio Belivukovu ekipu kako bi vršio pritisak na upravu ovog kluba. Nedićev otac Vojislav, odvjetnik i član SNS-a, branio je Belivuka na suđenju za ubojstvo 2016. godine. Vučković je, pak, često navijao s Belivukom na tribinama, a bio je i veza između njega i tadašnje tajnice MUP-a Dijane Hrkalović. Nitko od njih nije obuhvaćen istragom.

Glišić, Terzić i Vulin, pak, nisu komentirali te navode, iako srpski mediji pišu kako je prva reakcija vlasti da su to laži i da kriminalci pokušavaju sa sobom odvući na dno one koji su ih uhitili.