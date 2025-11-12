Srbi na nogama zbog investicije Trumpova zeta: 'Vučić samo želi dobiti njegovu naklonost'

Tisuće ljudi prosvjedovalo je protiv plana rušenja bivšeg vojnog sjedišta u glavnom gradu Srbije, Beogradu, kako bi se napravilo mjesta za luksuzni hotelski kompleks, u sklopu projekta povezanog sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, piše The Guardian.

Skup se nadovezao na niz protuvladinih prosvjeda kojima se vrši pritisak na predsjednika Aleksandra Vučića, a koje je potaknulo urušavanje krova željezničke stanice prije godinu dana u kojem je poginulo 16 ljudi.

Srbijanski zastupnici u petak su usvojili zakon koji će omogućiti brže administrativne postupke za Kushnerovu tvrtku Affinity Global Development za izgradnju hotela, stanova, trgovina i ureda na mjestu bivšeg sjedišta jugoslavenske vojske.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Počast poginulima

Mnogi Srbi smatraju staro sjedište, koje je oštećeno u NATO bombardiranju 1999. godine tijekom sukoba na Kosovu, počast poginulima i spomenik modernističkoj arhitekturi iz doba Jugoslavije, te su se prošle godine protivili potpisivanju 99-godišnjeg ugovora o najmu s tvrtkom Affinity Global Development.

"Došli smo ovdje kako bismo podigli glas protiv zakona", rekla je Teodora Smiljanić, 48-godišnja prosvjednica. "Donošenjem ovog zakona on (Vučić) želi ugoditi Trumpu i pridobiti njegovu naklonost.“

Neki oporbeni političari tvrdili su da je zakon neustavan, ali vladajuća većina ga je odobrila bez amandmana, rekavši da je ključan za dobre odnose sa SAD-om.

Kushnerov investicijski fond

Unatoč prosvjedima, Vučićeva vlada je prošlog studenog oduzela starom vojnom kompleksu status zaštićene kulturne baštine.

"Mi dajemo zemljište, a oni osiguravaju ulaganje od najmanje 650.000 eura (753 milijuna dolara), što je ogromna investicija za našu zemlju", rekao je za provladinu televiziju Pink TV, naglašavajući da se ne radi o prodaji već o dugoročnom najmu. "To će povećati vrijednost svega u Beogradu, dodatno privući turiste... odmah će vrijediti preko milijardu eura.", dodao je.

Kushner, koji je oženjen Trumpovom kćeri Ivankom, osnovao je Affinity Global Development nakon što je 2021. godine odstupio s mjesta pomoćnika u Bijeloj kući. Kushnerov širi investicijski holding, Affinity Partners, nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa za komentar.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvije slike srbije - Vučićeve pristaše nasuprot studenata i građana