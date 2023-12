Na društvenim mrežama pojavile su se jezive snimke splavi koja tone u Smederevu. Gosti su u panici vrištali dok su preko mosta pokušavali stići do obale, javlja srpski Blic. Deseci ljudi uspjeli su se spasiti na vrijeme, a snimke pokazuju i one koji pokušavaju pobjeći sa splavi koja je "do pola" potonula u Dunavu.

Ono što je najviše šokiralo korisnike društvenih mreža, ali i goste, je to što je za tu večer bilo zabilježeno svečano otvorenje te splavi koja je nakon samo nekoliko sati potonula.

Prema neslužbenim informacijama, voda navodno nije ušla u unutrašnjost splavi, a nema ni ozlijeđenih, piše Blic. Postoji i uzrok kojeg još uvijek nisu službeno potvrdili - sumnja se da je pukao jedan od pontona na strani prema obali zbog čega je došlo do naginjanja splavi.

"Mogao je netko stradati! A koliko vidimo na snimci, to su sve djeca...", "Pozdrav za društvo iz Smedereva uz pjesmu 'Potopit ću ovaj splav'", "Mora potonuti kad primi tri puta više ljudi nego što bi trebalo", "Hej, klinci? Stoje i snimaju... Pa vi ste za medalju... Kome vi možete pomoći? Mislim da vama nema pomoći"... samo su neki od komentara koji se mogu naći ispod objava na Instagramu.

