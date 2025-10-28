Šok na kolodvoru: Putnici čekali satima, vlakovi otkazani, a 'krivac'...

Putnici su se u ponedjeljak na najprometnijem škotskom željezničkom kolodvoru suočili s velikim kašnjenjima i otkazivanjima željezničkih usluga u doba najveće gužve, pošto je na tračnicama kolodvora u Glasgowu otkriven - labud.

Network Rail u ponedjeljak je izjavio da je ptica zalutala na gornji dio postaje Glasgow Central oko 17:49 sati i da ne zna kamo bi.

The rail operator said it was "dealing with a swan on the tracks at Glasgow Central high-level station. Services to/from the station are being disrupted, but trains are still moving at a reduced speed".



It added: "We have a response team on site at Glasgow Central working to… pic.twitter.com/fNeAuiD23O — Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) October 28, 2025

"Dragi putnici, imamo posla s labudom koji je zapeo na tračnicama gornjeg dijela postaje Glasgow Central. Usluge do i od ove željezničke postaje su poremećene, no vlakovi i dalje voze smanjenom brzinom", stoji u priopćenju željezničkog operatera, koji se svima zahvaljuje na strpljenju.

"Onamo smo uputili tim stručnjaka koji radi na tomu da se labud što prije izvuče s tračnica."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon tri sata promet se normalizirao

Network Rail je objavio fotografije "krivca" nakon 18 sati, dodajući da timovi "rade na tomu da se usluge ne poremete, ali i da se labud odvede kako bi bio izvan opasnosti.“ U 18:30 ScotRail je izvijestio da je ptica uklonjena, a do 21:42 poremećaji u prometovanju su prekinuti.

"Imamo dobre vijesti. Labud je izbavljen, udaljen s područja kolodvora i prevezen na sigurno. Malo je uznemiren, ali se dobro oporavlja. Hvala vam na strpljenju, cijenimo to. Radimo i na tomu da i zaposlenike vratimo na njihova radna mjesta, pa se naše usluge od sada nastavljaju uobičajenim tokom", stoji u priopćenju.

Nakon otprilike tri sata objavljeno je da je "prekid željezničkog prometa u Glasgow Centralu okončan".

POGLEDAJTE VIDEO: Vlakovi koji olakšavaju studentske izlaske: Evo kako je protekla prva vožnja