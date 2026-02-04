Katastrofa u državi zbog snijega: Najmanje 35 mrtvih i preko 400 ozlijeđenih, ulice i gradovi paralizirani

Najmanje je 35 ljudi poginulo, a gotovo 400 njih ozlijeđeno - od kojih 126 teško - u nezapamćenim snježnim oborinama koje su posljednjih dana pogodile "zemlju izlazećeg sunca", Japan.

Dužnosnici upozoravaju da ovo nažalost nije kraj jer teže vremenske prilike tek dolaze: za vikend se, naime, očekuju još obilnije snježne padaline, piše Sky News.

Stotine ljudi ozlijeđeno je uglavnom u sjevernim i središnjim dijelovima zemlje dok je više od desetak objekata oštećeno.

Oborine su do srijede pogodile 15 prefektura, a visina snijega ponegdje je dosegla i do dva metra.

U najteže pogođena područja raspoređene su radne skupine, osnovane kako bi se katastrofalno stanje čim prije stabiliziralo te pomoglo starijima i nepokretnima.

Većina smrtnih slučajeva i ozljeda posljedica je, naime, padovima dok su ljudi pokušavali očistiti snijeg oko svojih domova, a bilo je izvješća i o ljudima koji su pretrpjeli iznenadne srčane udare.

Iako bi vrijeme uskoro trebalo postati toplije, to znači samo još veću opasnost - dužnosnici su već upozorili na opasnost od klizišta uzrokovanih topljenjem snijega.

"Molimo vas, obratite posebnu pozornost na svoju sigurnost, nosite kacigu ili koristite uže za spašavanje, posebno prilikom čišćenja snijega", poručio je građanima glavni tajnik kabineta Minoru Kihara.

Ovo je najveći zabilježeni pad snijega u Japanu, gledano po količini oborina u određenom vremenskom razdoblju, u modernoj povijesti meteoroloških mjerenja. U gradu Obihirou na sjevernom otoku Hokkaido u srijedu je palo nevjerojatnih 1,29 metara snijega, potvrdio je Obihiro Meteorological Observatory.

Iako je u pitanju područje u kojem velike snježne oborine nisu novost, ovakav rezultat nije zabilježen u više od pola stoljeća.

Japan je poznat kao jedno od najsnježnijih mjesta na svijetu, posebno na sjeveru Honshua i Hokkaida zbog "sea-effect" snijega koji nastaje kada hladan zrak sa sjevera prolazi preko toplijih morskih voda. Ta meteorološka konfiguracija dovodi do iznimno obilnih snježnih oborina u planinskim i priobalnim područjima.

Povijesno gledano, rekord za najveću ukupnu snježnu pokrivenost ikad zabilježenu na standardnoj meteorološkoj postaji u Japanu drži dan 26. veljače 2013. Tada je u Sukayu Onsen u prefekturi Aomori mjerni uređaj zabilježio 5,66 metara snijega na tlu.

