Snijeg im paralizirao glavni grad usred travnja, zatvorili škole: Pogledajte snimke

U glavnom gradu Turske jutros pada gust snijeg. Turski novinar Ragip Soylu objavio je snimku iz Ankare uz opis: "U Ankari pada snijeg usred travnja".

Guverner Ankare Vasip Şahin objavio je jučer da će sve obrazovne ustanove u glavnom gradu Turske danas biti zatvorene zbog očekivanih vremenskih neprilika. Prema njegovoj objavi, prognoze su pokazivale da će snijeg početi padati u ranim jutarnjim satima i nastaviti do podneva, s mogućim nakupljanjem do 15 centimetara u pojedinim dijelovima grada. Najavljeni su i udari vjetra brzine od 40 do 60 kilometara na sat.

"Kako bismo zaštitili našu djecu od mogućih nepovoljnih uvjeta, odlučeno je da se nastava obustavi u svim javnim i privatnim obrazovnim ustanovama, kao i u svim edukacijskim centrima pod ingerencijom našeg guvernerstva", poručio je Şahin.

