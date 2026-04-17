Policajci iz zraka snimali vozače: Nekima će stići neugodna 'čestitka'

Slovenska policija proteklog je vikenda pojačano kontrolirala cestovni promet i snimala prometne prekršaje iz zraka, prilikom čega je uhvatila nekolicinu vozača u nepropisnom pretjecanju i vožnji u suprotnom smjeru., prenosi 24ur.com.

Naime, policija je u suradnji s helikopterom iz Zračne policijske jedinice s promatračem pojačano nadzirala relacije Kranj–Preddvor–Jezersko, Lesce–Bled–Bohinj, Jesenice–Kranjska Gora i područje Škofje Loke, s naglaskom na nadzor motociklista budući da su se građani ranije žalili da vozači ondje ne poštuju propise.

U pet prekršaja počinitelji su bili vozači motocikala - vozili su u suprotnom smjeru, nepropisno pretjecali u "škare", pretjecali preko pune linije, dok su u jednom slučaju zatekli automobil kako pretječe preko pune linije.

Prekršajni postupci za vozače

Od ukupno 52 motocikala i 16 automobila,zabilježili su šest prekršaja, objavila je tamošnja policija, a prenio 24ur.com.

Sredinom tjedna policija je provela i nadzor brzine na 540 kontrolnih točaka u zemlji, gdje su utvrdili 803 prekršaja prekoračenja brzine te 45 dodatnih prekršaja zbog premalog sigurnosnog razmaka među vozilima.

U srijedu su gorenjski policajci "čekali" na 55 lokacija i utvrdili 81 slučaj prekoračenja brzine. Većina ih je zabilježena na autocesti, zatim na prometnicama izvan naselja.

Najveću brzinu od 177 kilometara na sat izmjerili su na dijelu autoceste gdje je ograničenje 130.

Vozačima slijede prekršajni postupci.

