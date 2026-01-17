FREEMAIL
ODLUKA VLADE /

I Slovenija šalje pomoć na Grenland: Dva vojnika protiv planova Donalda Trumpa

I Slovenija šalje pomoć na Grenland: Dva vojnika protiv planova Donalda Trumpa
Foto: Us Army Photo/alamy/profimedia

Svoju vojsku zasad šalju Francuska, Švedska, Njemačka, Norveška, Nizozemska, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo, u sklopu izviđačke misije 'Arktička otpornost'

17.1.2026.
12:31
Hina
Us Army Photo/alamy/profimedia
Slovenska vlada u subotu je na virtualnoj sjednici odlučila poslati dva časnika slovenske vojske na Grenland, prenosi agencija STA. 

Prema informacijama slovenskog N1, vojnici bi na sjeverni otok mogli otputovati već u narednim danima. 

"Kao što sam više puta naglasio, Slovenija se dosljedno zalaže za poštivanje međunarodnog prava u reguliranju odnosa između država bilo gdje u svijetu. Grenland pripada tamošnjem stanovništvu i o njegovim pitanjima mogu odlučivati ​​samo Danska i Grenland“, napisao je slovenski premijer Robert Golob na platformi X. 

Slovenija se time pridružuje odluci nekoliko europskih zemalja da pošalju svoje snage na Grenland, autonomni teritorij Danske za kojim svojim izjavama od početka godine ponovno poseže američki predsjednik Donald Trump

Svoju vojsku zasad šalju Francuska, Švedska, Njemačka, Norveška, Nizozemska, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo, u sklopu izviđačke misije 'Arktička otpornost' kojoj se točan datum početka još ne zna. 

POGLEDAJTE VIDEO: Arktik na rubu eksplozije, ni jedan scenarij nije nemoguć: Europa razjedinjena

 
