Glavni favorit za zamjenu Sanne Marin na mjestu predsjednika Socijaldemokratke stranke (SDP), vrhunski finski političar Antti Lindtman, pokušao je objasniti kako je došlo do toga da se fotografira gol, piše Remix. Naime, fotografija, prema riječima finskog političara, nije trebala biti namijenjena javnosti.

Na neugodnim fotografijama može se vidjeti nekoliko muškaraca koji goli poziraju u kapama Djeda Božićnjaka i fantomkama koje im skrivaju lica, dok drže replike vatrenog oružja i salutiraju nacističkim pozdravom.

Finski se političar oglasio i priznao da je na fotografijama uistinu on te da su te fotografije zapravo postavljene na privatnu web stranicu prije više od deset godina. Lindtman je zatražio od administratora stranice da ih ukloni prije puno godina.

Tada je još bio tinejdžer

Što se tiče nacističkih pozdrava, ovaj je političar prokomentirao da su osobe s fotografije "očito pretjerale s poziranjem" pa inzistirao na tome da su fotografije snimljene na božićnoj zabavi za njegovu srednjoškolsku filmsku grupu dok je on još bio tinejdžer.

"Slike su snimljene kao zahvala onima koji su nam pomogli da napravimo kratki film", rekao je Lindtman finskom tabloidu. Tada, dodaje, nije bio simpatizer nacista te da to nije ni danas.

Lindtman se u srijedu oglasio i na svom službenom Twitter računu optužujući sabotere za manipuliranje fotografijama, no nema dokaza da je fotografija na bilo koji način lažirana, a sam političar priznao je da je sudjelovao u fotografiranju te da je to doista on.

Svejedno, ovaj finski političar smatra se favoritom za preuzimanje mjesta Sanne Marin na stranačkom saboru početkom rujna. Još uvijek je rano pričati o tome hoće li ovaj skandal utjecati na njegovu popularnost.

On je nedavno kritizirao i novoformiranu koalicijsku vladu Nacionalne stranke desnog centra i desničarske populističke Finske stranke. Osudio je Vilhelma Junnilu, bivšeg člana Finske stranke, jer je zbijao šale s Hitlerom i govorio na događaju na kojem su bili neonacisti.