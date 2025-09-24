Sjećate se tisuća radnika koje je Muskov DOGE otpustio? Vraćaju se, ali to nije najbolja vijest

Stotine zaposlenika savezne uprave koji su izgubili posao tijekom oštrih mjera štednje ureda Elona Muska sada su pozvani da se vrate na posao.

Prema internom memorandumu koji je dobio Associated Press, Agencija za opće usluge (GSA), odgovorna za upravljanje državnim prostorima, dala je otpuštenim zaposlenicima rok do kraja tjedna da prihvate ili odbiju ponudu za povratak na posao.

Oni koji prihvate, moraju se vratiti na rad 6. listopada, nakon gotovo sedam mjeseci plaćenog "godišnjeg odmora". Tijekom tog razdoblja, GSA je u nekim slučajevima ostvarila visoke troškove — koji su prebačeni na porezne obveznike — ostajući u desetinama nekretnina čiji su najam trebali prekinuti ili su im ugovori istekli.

Nisu imali dovoljno ljudi

„Posljedica je da je agencija ostala razrušena i podkapacitirana,“ rekao je Chad Becker, bivši službenik GSA za nekretnine. „Nisu imali dovoljno ljudi za obavljanje osnovnih funkcija.“

Becker, koji zastupa vlasnike nekretnina s ugovorima o najmu za državu, rekao je da je GSA već mjesecima u "stanju hitne pomoći“. Naglasio je kako nagli zaokret u smanjenju broja zaposlenih pokazuje da su Musk i njegov Odjel za državnu učinkovitost (DOGE) otišli predaleko i prebrzo.

Prošli mjesec, Porezna uprava (IRS) dozvolila je nekim radnicima koji su prihvatili dobrovoljni odlazak da ostanu na poslu. Ministarstvo rada također je vratilo neke radnike nakon otpremnina, a Nacionalna služba parkova ranije je ponovno zaposlila dio otpuštenih zaposlenika.

Ključna za rad ovih agencija je upravo GSA, koja upravlja mnogim zgradama. Od ožujka je tisuće zaposlenika napustilo agenciju kroz programe poticanja na ostavke ili ranije mirovine, a stotine su otpuštene u agresivnoj kampanji smanjenja savezne radne snage. Iako neki od tih radnika nisu dolazili na posao, neki su i dalje primali plaću.

Neodgovori i kritike

Demokrati su kritizirali nepromišljeni pristup Trumpove administracije u smanjenju troškova i radnih mjesta. Kongresnik Greg Stanton iz Arizone, vodeći demokrat u pododboru koji nadzire GSA, rekao je za AP da nema dokaza da su rezovi u agenciji donijeli uštede.

"Stvorilo je skupe zabune i ugrozilo usluge na kojima porezni obveznici ovise,“ rekao je.

Istraga pred vratima

DOGE je GSA, koja je na početku Trumpove administracije imala oko 12.000 zaposlenika, označio kao jedan od glavnih ciljeva u kampanji za smanjenje prijevara, rasipanja i zloupotreba u saveznoj vladi.

Mali tim Muskovih suradnika bio je smješten u GSA-inoj centrali, ponekad spavajući na sklapanim krevetima, i planirao je naglo otkazivanje gotovo polovice od 7.500 saveznih najamnih ugovora. DOGE je također želio da GSA proda stotine zgrada u vlasništvu savezne vlade, s ciljem ostvarivanja višemilijardnih ušteda.

GSA je počela slati preko 800 obavijesti o otkazivanju najma vlasnicima, često bez obavještavanja korisnika prostora iz saveznih agencija. Također je objavila popis stotina zgrada predviđenih za prodaju.

Otpor prema ovim mjerama brzo se pojavio, pa su mnogi planirani raskidi najamnih ugovora odgođeni ili obustavljeni. Više od 480 najamnih ugovora koji su bili predviđeni za prekid sada su spašeni. Ti prostori koriste agencije poput IRS-a, Uprave za socijalno osiguranje i Uprave za hranu i lijekove.

DOGE-ov „Zid računa“ — koji je prvotno tvrdio da će samo otkazivanje najma donijeti uštedu od gotovo 460 milijuna dolara — smanjio je procjenu ušteda na 140 milijuna dolara do kraja srpnja, kaže Becker.

Istovremeno, GSA je provela masovne rezove zaposlenika: broj zaposlenika u centrali smanjen je za 79%, upravitelja portfelja za 65%, a upravitelja objekata za 35%, prema neimenovanom saveznom dužnosniku.

Zbog kaosa, 131 najamni ugovor je istekao bez da je vlada napustila prostor, izloživši se velikim naknadama jer vlasnici nisu mogli izdati te prostore drugim korisnicima.

Što se događalo u agenciji, utvrdit će neovisni nadzornik Kongresa, Ured za državni nadzor (GAO), koji istražuje GSA-inu upravu radnom snagom, raskidom najma i planovima prodaje zgrada, a izvještaj se očekuje u narednim mjesecima, rekao je David Marroni, viši dužnosnik GAO-a.

