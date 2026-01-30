Sjećate se 'nasmijanog atentatora'? Trumpovi ljudi traže smrtnu kaznu, no sud misli drukčije

Savezni sud u SAD-u odlučio je da Luigi Mangione (27) neće dobiti smrtnu kaznu zbog navodnog ubojstva izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona u prosincu 2024, javlja CNN.

Sutkinja Margaret Garnett odbacila je saveznu optužbu za ubojstvo koja je Mangionea činila podobnim za smrtnu kaznu, navodeći da zakonski uvjet nije ispunjen. Prema saveznom zakonu, smrtna kazna može se razmatrati samo ako je ubojstvo počinjeno tijekom drugog „nasilnog kaznenog djela“.

Tužiteljstvo je tvrdilo da su ta dodatna kaznena djela predstavljale dvije optužbe za uhođenje, navodeći da je Mangione pratio Thompsona putem interneta i putovao preko saveznih granica kako bi izvršio ubojstvo. Sud je zaključio da uhođenje, u ovom kontekstu, ne ispunjava pravnu definiciju „nasilnog kaznenog djela“.

Time su odbačene dvije točke savezne optužnice: ubojstvo i povezano kazneno djelo vezano uz vatreno oružje.

U obrazloženju odluke sutkinja Garnett navela je da pravna analiza može djelovati neobično ili protivno očekivanjima, ali da sud mora dosljedno primjenjivati tumačenja Vrhovnog suda. Ministarstvo pravosuđa još nije objavilo hoće li uložiti žalbu na odluku. Sud je zatražio da se o tome očituju do 27. veljače.

I dalje prijeti doživotna kazna

Mangione se i dalje suočava s dvjema točkama optužbe za uhođenje u saveznom postupku. Ako bude proglašen krivim, maksimalna kazna je doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Protiv njega se vodi i odvojeni kazneni postupak u saveznoj državi New York, gdje je optužen za ubojstvo drugog stupnja. Smrtna kazna u toj državi nije dopuštena, ali u slučaju osuđujuće presude može mu biti izrečena kazna od 25 godina do doživotnog zatvora.

Dodatne optužbe podignute su i u Pennsylvaniji, vezano uz okolnosti njegova uhićenja. U svim postupcima Mangione se izjasnio da nije kriv.

Američka državna odvjetnica Pam Bondi ranije je, u travnju 2025., objavila da je Ministarstvu pravosuđa naložila da traži smrtnu kaznu, nazvavši ubojstvo unaprijed planiranim i hladnokrvnim.

Sud dopustio korištenje zaplijenjenih dokaza

Sud je u istoj odluci dopustio korištenje dokaza pronađenih u Mangioneovu ruksaku u trenutku uhićenja. Policija je zaplijenila pištolj, napunjeni spremnik i crvenu bilježnicu.

Savezne vlasti navode da zaplijenjeno oružje odgovara onome korištenom u ubojstvu te da neki zapisi u bilježnici izražavaju neprijateljstvo prema industriji zdravstvenog osiguranja i korporativnim čelnicima.

Obrana je tvrdila da je pretraga bila nezakonita jer nije postojao sudski nalog, no sud je prihvatio stav tužiteljstva da su policajci imali pravo pregledati osobne stvari u sklopu sigurnosne provjere prilikom uhićenja te da bi dokazi ionako bili zakonito pronađeni tijekom istrage.

Odabir porote za savezni postupak zakazan je za 8. rujna, a početak suđenja i uvodna izlaganja očekuju se 13. listopada.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica direktora imao je dokument koji bi mogao biti ključ istrage: 'To se moralo napraviti'