Siloviti udari u Rusiji: Gori jedna od najvećih rafinerija, tisuće ostale bez struje

Ukrajinci su tijekom noći dronovima pogodili više industrijskih i energetskih objekata duboko na ruskom teritoriji, uzrokujući požare u rafinerijama i petrokemijskim postrojenjima što je dovelo i do nestanka struje u nekoliko regija, navode ruski dužnosnici.

U Volgogradskoj regiji izbio je požar na električnoj trafostanici Frolovskaya nakon prijavljenog napada dronom u ponedjeljak navečer. Guverner Andrej Bočarov potvrdio je da su ostaci srušene bespilotne letjelice uzrokovali požar.

U Nižnjem Novgorodu nakon napada dronom planula je industrijska zona u Kstovu, domu ogromne rafinerije Lukoil-Nizhegorodnaftoorgsintez (NORSI) i petrokemijske tvornice SIBUR-Kstovo.

Prema lokalnim izvješćima, požari su izbili u NORSI-ju, jednoj od najvećih ruskih rafinerija.

Presreli desetke dronova

Struje nema u dijelovima Frolova i susjednim okruzima, a u cijeloj regiji proglašeno je upozorenje na opasnost od dronova, prenosi Kyiv Post.

Više od 16.000 domova ostalo je bez struje u Kurskoj regiji nakon onoga što je tamošnji guverner Aleksandar Hinštejn nazvao "neprijateljskog napada" na trafostanicu. Gorjela je i trafostanica u selu Belaya što je ostavilo sedam naselja bez struje.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Fire Breaks Out at Russian Oil Facilities After Nighttime Attack



On the night of November 4, residents of Kstovo in Russia's Nizhny Novgorod Oblast reported explosions, followed by a bright glow over the city and a subsequent fire captured on eyewitness videos.… pic.twitter.com/11ZUDWn7qp — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2025

Dva su drona navodno pala na petrokemijski pogod Sterlitamak rano ujutro u Baškijiri. Guverner Radiy Khabirov poručio je da su oborili bespilotne letjelice, no da su krhotine napravile štetu. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Ruska protuzračna obrana presrela je 85 dronova u osam regija, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane. Zračne luke u Volgogradu, Kazanu, Nižnekamsku, Nižnjem Novgorodu, Penzi, Samari, Saratovu, Tambovu i Ufi privremeno su obustavile sve dolaske i odlaske.

Ukrajina se nije oglasila o napadima.

