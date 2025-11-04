KIŠA DRONOVA /

Siloviti udari u Rusiji: Gori jedna od najvećih rafinerija, tisuće ostale bez struje

Siloviti udari u Rusiji: Gori jedna od najvećih rafinerija, tisuće ostale bez struje
Foto: Telegram/Exilenova+

Više od 16.000 domova ostalo je bez struje u Kurskoj regiji nakon onoga što je tamošnji guverner Aleksandar Hinštejn nazvao 'neprijateljskog napada'

4.11.2025.
9:02
Dunja Stanković
Telegram/Exilenova+
Ukrajinci su tijekom noći dronovima pogodili više industrijskih i energetskih objekata duboko na ruskom teritoriji, uzrokujući požare u rafinerijama i petrokemijskim postrojenjima što je dovelo i do nestanka struje u nekoliko regija, navode ruski dužnosnici. 

U Volgogradskoj regiji izbio je požar na električnoj trafostanici Frolovskaya nakon prijavljenog napada dronom u ponedjeljak navečer. Guverner Andrej Bočarov potvrdio je da su ostaci srušene bespilotne letjelice uzrokovali požar.

U Nižnjem Novgorodu nakon napada dronom planula je industrijska zona u Kstovu, domu ogromne rafinerije Lukoil-Nizhegorodnaftoorgsintez (NORSI) i petrokemijske tvornice SIBUR-Kstovo.

Prema lokalnim izvješćima, požari su izbili u NORSI-ju, jednoj od najvećih ruskih rafinerija. 

Presreli desetke dronova

Struje nema u dijelovima Frolova i susjednim okruzima, a u cijeloj regiji proglašeno je upozorenje na opasnost od dronova, prenosi Kyiv Post. 

Više od 16.000 domova ostalo je bez struje u Kurskoj regiji nakon onoga što je tamošnji guverner Aleksandar Hinštejn nazvao "neprijateljskog napada" na trafostanicu. Gorjela je i trafostanica u selu Belaya što je ostavilo sedam naselja bez struje. 

Dva su drona navodno pala na petrokemijski pogod Sterlitamak rano ujutro u Baškijiri. Guverner Radiy Khabirov poručio je da su oborili bespilotne letjelice, no da su krhotine napravile štetu. Nije bilo prijavljenih žrtava. 

Ruska protuzračna obrana presrela je 85 dronova u osam regija, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane. Zračne luke u Volgogradu, Kazanu, Nižnekamsku, Nižnjem Novgorodu, Penzi, Samari, Saratovu, Tambovu i Ufi privremeno su obustavile sve dolaske i odlaske.

Ukrajina se nije oglasila o napadima. 

RusijaRat U UkrajiniDronRafinerija Nafte
