NEPROSPAVANA NOĆ /

Siloviti noćni napad: Projektilima i dronovima tuku po Kijevu, pogođena i zgrada s vrtićem

Siloviti noćni napad: Projektilima i dronovima tuku po Kijevu, pogođena i zgrada s vrtićem
Foto: X/ Kyiv24/screenshot

U Kijevu su Reutersovi svjedoci nakon ponoći čuli snažne eksplozije te naveli da su korišteni i projektili i dronovi

3.2.2026.
6:34
Hina
X/ Kyiv24/screenshot
Ruske snage u ranim jutarnjim satima u utorak projektilima su napale ukrajinski glavni grad Kijev, priopćili su dužnosnici, a prema prvim izvješćima oštećene su stambene zgrade i drugi objekti.

Dužnosnici su izvijestili o ruskim zračnim napadima i na druge ukrajinske regije, uključujući Harkiv, drugi najveći grad u zemlji, gdje je regionalni guverner rekao da su dvije osobe ozlijeđene.

U Kijevu su Reutersovi svjedoci nakon ponoći čuli snažne eksplozije te naveli da su korišteni i projektili i dronovi.

Oštećene brojne zgrade

Čelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko rekao je na Telegramu da je u četvrtima istočno od rijeke Dnjepar oštećeno nekoliko stambenih zgrada, jedna obrazovna ustanova te poslovna zgrada.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je zgrada u kojoj se nalazi vrtić zahvaćena požarom, a da je jedna nestambena zgrada pogođena u istočnim dijelovima grada. Zračna uzbuna ostala je na snazi više od dva sata nakon što je oglašena.

Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju stan na gornjim katovima jedne stambene zgrade u Kijevu kako gori.

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov izvijestio je o nizu uzastopnih udara dronovima i raketama. Javni servis Suspilne izvijestio je o nizu eksplozija u jugoistočnom gradu Dnjipru te u Sumi, blizu ruske granice.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina

RusijaRat U UkrajiniNapadVitalij Kličko
