Sve upućuje na to da je curenje plina na plinovodu Sjeverni tok u Baltičkom moru posljedica sabotaže. U to je uvjeren i Gordan Akrap, stručnjak za informacijske znanosti i sigurnost s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

"To je sabotaža jer je nemoguće da je na tri mjesta istovremeno došlo do takve eksplozije koja je praktički uništila Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 i vrlo vjerojatno onemogućila i njihov popravak, kao i pitanje njegovog korištenja u budućnosti", rekao je Akrap za RTL.

'Za ovo treba imati posebna stručna znanja'

Dodaje da je teško decidirano reći tko stoji iza toga ili optužiti jednu stranu, ali ono što je poznato, kaže, jest da takav događaj nisu mogli izvesti ni pojedinac, ni grupa.

"Za ovo treba imati posebna stručna znanja, treba imati tehničku i tehnološku opremu kao i mogućnost da se spusti na te prostore, da se izvede napad na način da se dogodi to što se dogodilo", objašnjava Akrap.

Kaže kako je jasno da je do takve eksplozije došlo - Sjeverni tok 1 bio je gotovo prazan, no Sjeverni tok 2 bio je pun plina jer je bio pripremljen za upotrebu.

"To je razlog velike eksplozije i podrhtavanja tla, koje se osjetilo u susjednim državama. Na prvi pogled neinformirani čitatelj ili pratitelj vijesti može reći kako je iza svega Ukrajina ili neka njena saveznica, no kada dublje uđete u problematiku, kad sagledate cijeli kontekst, sve ono što je prethodilo tome i što može dovesti do toga kasnije, onda se može postaviti pitanje postoji li uopće mogućnost da Rusija sa svojim aktivnostima stoji iza toga", zapitao se Akrap.

Sankcije neće prestati kad dođe do mirovnih pregovora

Podsjeća kako smo posljednjih mjeseci imali prilike vidjeti eksplozije skladišta oružja u zemljama članicama Europske unije, primjerice u Bugarskoj i Češkoj.

"Još uvijek ti slučajevi nisu u potpunosti riješeni, no postoje podaci o djelovanjima ruskih diverzantskih postrojbi", kaže Akrap.

Dodaje kako nametnute sankcije sigurno neće prestati onog trenutka kad dođe do mirovnih pregovora i kad nastupi primirje u Ukrajini, nego kada se Zapad uvjeri da Rusija misli ozbiljno i da će provesti ono što se svi dogovore.

"U tom trenutku možemo razgovarati o tome da se možda revitaliziraju Sjeverni tokovi, no tu govorimo o razdoblju od 5 do 10 godina. Sasvim je sigurno da se taj plinovod u tom periodu ne bi koristio, posebno kada se uzme u obzir da je Europa riješila pitanje ovisnosti o ruskim energentima, odnosno da će ga riješiti do kraja ove godine i u činjenici da je prije dva dana otvoren plinovod koji iz Norveške vodi prema Poljskoj", objašnjava.

Prosvjedi iza kojih stoje ruski interesi

S druge strane, kaže, vidimo da su Rusi zaustavili protok plina kroz Ukrajinu, tako da je sasvim sigurno da Rusija igra na posljednju političku kartu - upotrebu energetskih izvora kao sredstva nametanja svojih interesa. Osim Rusije same, i u drugim se državama javio novi problem zbog plina.

"Imamo prosvjede koji se događaju u Europskoj uniji. Vidimo to posebno na području Njemačke, na prosvjedima dominira poruka 'Pokrenimo Sjeverni tok 2' iako je on uništen. Ono što je problem jest da se očekuje kako će populističke i radikalne stranke, koje su na određen način povezane s ruskim javnim i nejavnim interesima, odrađivati, odnosno dogovarati određene prosvjede", kaže.

Spomenuo je kako će se 8. listopada ove godine održati veliki prosvjed AFD-a, desne stranke Alternative für Deutschland u Berlinu, na kojemu se, kaže, može očekivati veliki broj ljudi koji će pokušati utjecati na političku scenu u Njemačkoj, a iza kojih se kriju vjerojatno ruske i proruske poruke.

'Ne može se jasno reći da iza toga stoji Rusija'

Akrap je na koncu naglasio da će biti teško reći sa sigurnošću tko stoji iza svega toga.

''Međutim možemo govoriti o visokoj razini izvjesnosti. Ta razina nije toliko visoka da se može jasno reći da vrlo vjerojatno stoji Rusija. Treba još puno podataka i pokazatelja, ali neki podaci i činjenice do kojih se neće moći doći moći će se nadoknaditi kontekstualiziranjem cijelih procesa tako da se vidi kome to uistinu odgovara. A u krajnjem slučaju vrlo vjerojatno će se pojaviti određeni dokumenti i izjave, kako iz Rusije tako iz nekih drugih država, koji će moći ukazati i uprijeti prstom na to koja je to institucija ili država koja je sve naručila. Ponavljam, ovo nije mogla izvesti nikakva grupa ili pojedinac, iza ovoga stoji država sa svojim resursima koje ima na raspolaganju", rekao je Akrap za RTL.