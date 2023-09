Claudia Duarte Agostinho (24), njezin brat Martim (20) i njihova sestrica Mariana (11) troje su od šestoro mladih Portugalaca koji su podnijeli tužbu protiv 32 vlade, uključujući sve zemlje članice EU-a, Veliku Britaniju, Norvešku, Rusiju, Švicarsku i Tursku, piše BBC. Oni optužuju te zemlje da su nedovoljno učinile u vezi s klimatskim promjenama ne uspjevši smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova dovoljno da postignu cilj Pariškog sporazuma o ograničavanju porasta globalnog zatopljenja na 1,5 stupanj Celzijev do kraja stoljeća.

Njihova tužba prva je takva pokrenuta na Europskom sudu za ljudska prava (ECHR) u Strasbourgu. Ako uspije, mogla bi imati pravno obvezujuće posljedice za uključene vlade. Prvo ročište u ovom slučaju zakazano je za danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Želim biti zdrava. Bojim se za svoju budućnost'

Šestoro mladih podnositelja tužbe tvrde da su šumski požari koji se svake godine javljaju u Portugalu od 2017. izravna posljedica globalnog zatopljenja. Tvrde i da su njihova temeljna ljudska prava – uključujući pravo na život, privatnost, obiteljski život i slobodu od diskriminacije – kršena zbog nevoljkosti vlada da se bore protiv klimatskih promjena.

"Ti šumski požari učinili su me jako zabrinutom oko toga kakvu ću budućnost imati", kaže Claudia.

Šestoro maldih Portugalaca kažu da su već osjetili značajne utjecaje, posebno zbog ekstremnih temperatura u svojoj zemlji, koje ih tjeraju da provode vrijeme u zatvorenom prostoru što im smanjuje koncentraciju, zdrav san i mogućnost tjelovježbe. Neki od njih pate od tjeskobe, alergija i respiratornih bolesti uključujući astmu. Nitko od njih šestoro ne traži novčanu naknadu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Želim zeleni svijet bez zagađenja, želim biti zdrava. Jako sam zabrinuta za svoju budućnost. Bojim se kako će izgledati mjesto u kojem živimo", kazala je 11-godišnja Mariana, objašnjavajući zašto i ona sudjeluje u tužbi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Zašto moja sestrica mora razmišljati o tome?'

Njezina starija sestra Claudia kaže da se Mariana još uvijek boji kada čuje helikoptere kako lete, jer je to podsjeća na vatrogasce iz 2017. godine, kada je više od 50.000 hektara šuma u njihovoj regiji bilo uništeno, a pepeo od šumskih požara padao na njihove kuće.

"Zašto ona mora razmišljati o tim stvarima umjesto da se igra s prijateljicama i pleše na TikTok videa", piat se zabrinuto Marianina sestra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekuje se da će odvjetnici koji zastupaju šestero mladih tužitelja na sudu tvrditi da trenutna politika 32 vlade vodi svijet na povećaje globalnog zatopljenja za 3 stupnja Celzieva (umjesto dogovorenih 1,5) do kraja stoljeća.

"To je katastrofalno zagrijavanje", kaže Gearóid Ó Cuinn, direktor Globalne mreže za pravnu akciju (GLAN) koja podržava podnositelje zahtjeva. "Bez hitne akcije vlada, mladi podnositelji zahtjeva koji su uključeni u ovaj slučaj suočeni su s ekstremnim nepodnošljivim vrućinama koje će naškoditi njihovom zdravlju i dobrobiti. Znamo da vlade imaju u svojoj moći učiniti mnogo više da to zaustave, ali su odlučile ne djelovati", dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njih šestero suočit će se sa stotinama odvjetnika

Studija Lanceta iz 2021. pokazala je da su zabrinutost zbog klime i nezadovoljstvo odgovorima vlade na klimatske promjene rašireni među djecom i mladima diljem svijeta i utječu na njihovo svakodnevno funkcioniranje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovih šest mladih ljudi iz Portugala, koji su obični mali pojedinci zabrinuti za svoju budućnost, suočit će se s 32 pravna tima i stotinama odvjetnika koji zastupaju vlade čije im nedjelovanje već šteti", kaže Gearóid Ó Cuinn uspoređujući taj slučaj s borbom Davida protiv Golijata.

Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović iz BiH, koja se umiješala u slučaj kao treća strana, kaže da ovaj slučaj ima potencijal odrediti kako se države bave klimatskim pitanjima i ljudskim pravima.

"To je zapravo alarm državama članicama, međunarodnim organizacijama, svima nama koji imamo posebnu priliku pokazati da nam je stalo, i da to nisu samo riječi na papiru. To nije samo stavljanje kvačice u kućicu i govorenje da smo za ovu ili onu rezoluciju. Radi se o promjeni naše politike", rekla je Mijatović za BBC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Presuda ECHR-a očekuje se za devet do 18 mjeseci, a pravno bi obvezala 32 vlade odjednom da povećaju svoje klimatske akcije smanjenjem emisija stakleničkih plinova i postupnim ukidanjem fosilnih goriva.

POGLEDAJTE VIDEO: Klimatske promjene sve su veći problem. Od 1981. najviše štete kod nas napravile su suše, a šteta iznosi gotovo 3 milijarde eura