Serijski napadač hara poznatom gradskom četvrti: Reže muškarce po licu, uvijek s lijeve strane

Policija u Brooklynu u nedjelju je izvijestila da je u bijegu osumnjičeni serijski napadač koji muškarce reže po lijevoj strani lica, piše New York Post.

Osumnjičeni je tijekom vikenda izveo tri krvava napada, počevši oko 6.30 u subotu ujutro u vlaku koji je vozio prema sjeveru, na postaji podzemne željeznice Church Avenue, kada je 37-godišnji putnik izboden po lijevoj strani lica, navode izvori.

Policija je odgovorila na poziv na broj 911 i prevezla žrtvu u bolnicu Kings County, gdje je njegovo stanje ocijenjeno stabilnim.

Zatim, oko 21:40 iste večeri, isti napadač navodno je ponovno udario — napavši 53-godišnjeg muškarca na raskrižju Foster Avenue i New York Avenue. I opet nanijevši posjekotinu na lijevoj strani lica. I on je prevezen u bolnicu i u stabilnom je stanju.

Najnoviji napad dogodio se u nedjelju, nešto prije 7 sati ujutro kada je 56-godišnji muškarac napadnut i ponovno izrezan po lijevoj strani lica, prema policiji. I ta je žrtva prevezena u bolnicu i u stabilnom je stanju.

Policija je priopćila da su napadi pod istragom i da zasad nije bilo uhićenja.

Iako napadi službeno još nisu povezani, izvori iz policijskih krugova navode da preliminarna istraga upućuje na to da je za sva tri napada odgovorna ista poremećena osoba.

