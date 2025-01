Šef izraelske vojske dao ostavku: 'Sigurnosni propusti 7. listopada moj su neizbrisivi teret'

Načelnik glavnog stožera izraelske vojske, general Herzi Halevi, dao je u utorak ostavku, navodeći kao razlog svoju "odgovornost" za "sigurnosne propuste 7. listopada 2023." kada je islamistički Hamas izvršio brutalan pokolj 1200 ljudi i uzeo 250 ljudi za taoce iz Izraela.

Halevi je u pismu ostavke priznao da je vojska pod njegovim zapovjedništvom "zakazala u svojoj zadaći obrane države Izrael".

"Priznajući svoju odgovornost za propuste vojske 7. listopada, a u trenutku kada vojska bilježi značajne uspjehe na svim frontovima i u tijeku je novi dogovor o oslobađanju talaca, molim da me se razriješi dužnosti 6. ožujka 2025.", navodi u ostavci general Halevi.

Pedesetsedmogodišnji Halevi, koji se nalazi na čelu glavnog stožera oružanih snaga od prosinca 2022. je napisao da je "tijekom 40 godina njegova misija zaštite Države Izrael bila misija njegovog života".

"Ali, rano ujutro 7. listopada, vojska pod mojim zapovjedništvom je zakazala u obrani izraelskih građana. Moja odgovornost za taj strašni propust me od tada svakodnevno prati i pratit će me do kraja života", dodao je Halevi.

Vojska je također objavila i ostavku vojnog zapovjednika za Južnu regiju, generala Yarona Finkelmana.

Šef obavještajne službe, general Aaron Haliva, dao je ostavku u travnju 2024.

