Ekonomski savjetnik bivše njemačke kancelarke Angele Merkel tvrdokoran je u stavu da Njemačka nije pogriješila kada je surađivala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na osiguranju velikih opskrba plinom.

"To nam je pomoglo da postignemo snažne stope rasta koje su platile stvari koje inače ne bismo imali, u razdoblju od 10-15 godina, stvari koje inače ne bi bile moguće", kazao je Lars-Hendrik Röller u intervjuu za Financial Times, prenosi Politico.

Prema Rölleru, Merkel - koja je bila njemačka kancelarka od 2005. do 2021. - nije imala izbora nego uložiti sve nade u ruski plin nakon što je odlučila postupno ukinuti nuklearnu energiju.

Društveni konsenzus u to vrijeme

Röller, koji je Merkel bio glavni gospodarski suradnik posljednjih 11 godina njezine vlasti, kazao je da stvari treba promatrati u kontekstu onog vremena.

"Možete raspravljati je li to bilo ispravno, ali to je bio društveni konsenzus u to vrijeme", kazao je Röller. "Da smo tada znali ono što znamo sada, naravno da bismo postupili drugačije", dodao je.

Angelu Merkel dugo se smatralo zapadnom čelnicom koja najbolje poznaje Putina. Ipak, njezina miroljubiva politika prema ekspanzionističkom ruskom predsjedniku bila je kritizirana kao preblaga.