Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak je ponovio da Rusija ne želi rat u Europi, a situaciju u istočnim separatističkim pokrajinama u Ukrajini nazvao je "genocidom“ te pozvao na poštivanje sporazuma iz Minska.

Na zajedničkoj konferenciji za medije s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Moskvi, Putin je rekao da je Rusija odlučila djelomično povući vojsku s ukrajinske granice i da vidi dodatni prostor za nastavak pregovora sa Zapadom o sigurnosnim zahtjevima Moskve.

Zajednički rad na europskoj sigurnosti

Ipak, upozorio je da zasad nije bilo konstruktivnog odgovora na te zahtjeve. Moskva traži pravna jamstva da se NATO više neće širiti na istok i da u blizini Rusije neće postavljati raketne sustave. Putin je kazao kako mu je rečeno da se Ukrajina neće u bliskoj budućnosti pridružiti NATO-u, no da Kremlj to ne smatra dovoljnom garancijom te da to pitanje želi potpuno i odmah.

"Želimo li mi rat ili ne? Ne, naravno da ne, upravo zato smo i predložili pregovarački proces", rekao je Putin i dodao da Rusija ne može ignorirati da "SAD i NATO sasvim slobodno i u svoju korist" tumače sigurnost i nepovredivost teritorija.

Dodao je da je sa Zapadom spreman nastaviti raditi na zajedničkoj europskoj sugurnosti te voditi razgovore sa SAD-om i NATO-om o punoj vojnoj transparentnosti, prenosi RTL.

"Spremni smo na taj zajednički rad i ubuduće… Spremni smo i na to da i ubuduće idemo putem pregovora", istaknuo je.

Olaf Scholz se medijima obratio u sličnom ,pomirljivom tonu. "Nastavimo razgovarati o ovim stvarima kroz dijalog. Ne smijemo završiti u slijepoj ulici, to bi bila šteta. Naše zemlje povijesno su i kulturno čvrsto isprepletene", rekao je Scholz.

Razvoj ekonomskih potencijala

Dodao je da ne vidi opravdanje za gomilanje ruske vojske na granici s Ukrajinom te je pozvao na smirivanje snaga. "Za moju generaciju rat u Europi postao je nezamisliv. Politika mora osigurati da to tako i ostane", poručio je njemački kancelar i dodao da bi proglašenje republika Donjeck i Lugansk bilo "katastrofalno" kršenje sporazuma iz Minska.

Istaknuo je da postoji veliki potencijal za razvoj daljnjih ekonomskih veza između Njemačke i Rusije, na što je Putin kao primjer naveo puštanje u rad plinovoda Sjeverni tok 2, čime bi se osnažila energetska sigurnost u Europi. Dodao je kako je to isključivo ekonomski i ekološki prihvatljiv projekt, bez ikakvih "političkih konotacija".

U razgovoru s kancelarom Scholzom naglasio je da će Nijemci puštanjem tog plinovoda u rad plaćati ruski plin jeftinije nego građani u drugim zemljama. Dodao je i da će od 2024. Rusija biti spremna plin slati Europi kroz Ukrajinu, "ukoliko bi na Zapadu za time bilo potrebe".