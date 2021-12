Sjedinjene Države u srijedu su pozvale Rusiju da povuče svoje vojnike s ukrajinske granice, upozorivši da bi ruska invazija mogla utjecati na donošenje sankcija koje će Moskvu pogoditi teže od svih dosad nametnutih.

"Ne znamo je li predsjednik Putin donio odluku o invaziji. No znamo da je spreman kako bi, odluči li tako, naum mogao ostvariti u kratkom roku", rekao je američki državni tajnik Antony Blinken.

"Odluči li se Rusija za konfrontaciju kada je posrijedi Ukrajina, mi ćemo, a to smo već jasno dali do znanja, odlučno odgovoriti, a odgovor će uključivati i niz snažnih gospodarskih mjera od čije smo se primjene ranije suzdržavali". Blinken je to kazao u latvijskome glavnom gradu Rigi, nakon savjetovanja s ministrima vanjskih poslova NATO-a i Ukrajine o tomu na koji način odgovoriti na, kako tvrdi Kijev - rusko gomilanje više od 90.000 vojnika blizu ukrajinske granice.

Ekonomske, financijske i političke mjere

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da, upotrijebi li Rusija silu protiv Ukrajine, savez raspolaže nizom opcija, među kojima su ekonomske, financijske i političke mjere.

Rusija je 2014. anektirala ukrajinski poluotok Krim, no negira agresivne namjere u aktualnoj krizi, tvrdeći da samo reagira na prijeteće ponašanje NATO-a i Ukrajine.

Kremlj je u srijedu priopćio kako strahuje da se Ukrajina sprema pokušati silom vratiti proruske separatističke regije na istoku zemlje, što službeni Kijev poriče te Ukrajinu optužuje za "vrlo opasan avanturizam".

U priopćenju se kaže i da Rusija ne može poduzeti nikakve poteze koji bi rezultirali povlačenjem vojnih snaga zbog velike koncentracije ukrajinskih snaga blizu granice.

'Potrebno je pokazati snagu...'

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba je kazao da Rusija na opasan način pokušava krivnju prebaciti na Ukrajinu. "Europski kontinent trenutačno je možda u vrlo kritičnoj situaciji. Smatramo da je potrebno pokazati snagu, kako bismo izbjegli potrebu da je dokazujemo kasnije", rekao je.

Blinken smatra da je dio ruskog plana "koristiti provokacije kao izliku za nešto što su planirali izvesti od početka". Rekao je i da Moskva iznosi pojačane dezinformacije. "Posljednjih smo tjedana zamijetili i višestruki porast aktivnosti društvenih medija koji potiču antiukrajinsku propagandu, vrlo sličnu onoj kakvoj smo zadnji put svjedočili prije ruske invazije na Ukrajinu 2014. godine".

Blinken nije želio reći s kakvim bi se sankcijama Rusija mogla suočiti te je pozvao i Moskvu i Kijev da spor pokušaju riješiti diplomatskim putem i da ožive mirovni plan za istočnu Ukrajinu iz 2014.