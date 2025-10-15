SAD ispao s liste najmoćnijih putovnica! Ispred je čak i Hrvatska: 'To ima veze s Trumpom'

Prvi put u povijesti američka putovnica ispala je s liste najmoćnijih prema Henley Passport Indexu, koji je kreirala londonska tvrtka za globalno savjetovanje o državljanstvu i boravištu. Vrhom ljestvice, na kojoj se putovnice rangiraju po mogućnosti putovanja bez vize, sada dominiraju tri azijske putovnice: Singapur (bezvizni pristup za 193 destinacije), Južna Koreja (pristup 190 zemalja bez vize) i Japan (189 destinacija bez vize).

SAD je pao na 12. mjestu gdje je izjednačen s Malezijom. Građani obiju zemalja imaju bezvizni pristup u 180 od 227 zemalja i teritorija koje prati ovaj indeks.

Američka putovnica bila je najmoćnija sada već davne 2014. godine, a u srpnju ove godine još se držala u top deset zemalja. Budući da na ljestvici ima više zemalja s istim rezultatom koje dijele mjesto, u konačnici je 36 destinacija na popisu bolje rangirano od SAD-a. "Pad snage američke putovnice tijekom proteklog desetljeća više je od pukog preslagivanja na ljestvici - signalizira temeljnu promjenu u globalnoj mobilnosti i dinamici meke moći“, rekao je predsjednik tvrtke Henley & Partner Christian H. Kaelin i zaključio: "Nacije koje prihvaćaju otvorenost i suradnju napreduju, dok one koje se oslanjaju na prošle privilegije zaostaju".

Hrvatska ispred Amerike

Henryjeva lista jedan od od nekoliko indeksa koje su stvorile financijske tvrtke za rangiranje globalnih putovnica prema pristupu koji pružaju svojim građanima. U slaganju ljestvica i indeksa koriste se podaci Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza. Nakon Singapura, Južne Koreje i Japana, na četvrtom mjestu su se izjednačile putovnice Njemačke, Italije, Luksemburga, Španjolske i Švicarske.

Hrvatska se smjestila na osmo mjesto uz susjednu Sloveniju, Estoniju, Slovačku, UAE i Ujedinjeno Kraljevstvo.

A koji su mogući uzroci pada vrijednosti američke putovnice? Jedan od njih je promjena pristupa nekih zemalja, poput Brazila koji je ranije ove godine ukinuo bezvizni režim za građane SAD-a, Kanade i Australije. Kina je također uvela više gostoljubive politike, nudeći izuzeće od viza za desetke uglavnom europskih zemalja, prenosi CNN. Papua Nova Gvineja i Mjanmar također su prilagodili svoja pravila vezana uz ulazak u zemlje, što je poboljšalo rangiranje drugih zemalja, odnosno njihovih putovnica, a dodatno narušilo rangiranje američke.

Kriv je Trump?

Konačni udarac bilo je pokretanje novog sustava eVisa u Somaliji i isključenje SAD-a iz svojih najnovijih dodataka bezviznog režima u Vijetnamu.

Govoreći još u srpnju o padu vrijednosti američke putovnice, glavni urednik CNN Businessa Richard Quest ustvrdio je kako je na otvorenost putovanja utjecalo uvođenje novih ograničenja poput ESTA-e u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Možemo li, ako hoćete, uspostaviti vezu s imigracijskom politikom Trumpove administracije? Da, vjerojatno se na nekoj razini može reći da postoji izravna veza", kazao je.

No, dodao je da su putovnice na vrhu ljestvice i dalje vrlo poželjne s malo ograničenja.

Britanska putovnica, koja je 2015. bila na prvom mjestu, sada je pala na osmo mjesto, što je najniža pozicija na kojoj se ikada našla. S druge strane, Ujedinjeni Arapski Emirati skočili su s 42. na visoko osmo mjesto.

Na posljednjem mjestu je Afganistan čiji građani mogu bez vize ući u svega 24 zemlje.

