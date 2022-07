Rat u Ukrajini bit će duži ako Velika Britanija nastavi opskrbljivati ​​snage predsjednika Zelenskog oružjem, rekao je ruski veleposlanik u Londonu za Sky News. Andrei Kelin rekao je da se oružje, koje isporučuje Velika Britanija, sada koristi za granatiranje civila u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini.

"Sukob će završiti i može završiti vrlo brzo jer će Ujedinjeno Kraljevstvo shvatiti da nema mogućnosti pobijediti Rusiju. Sukob će se produžiti ako Ujedinjeno Kraljevstvo nastavi isporučivati ​​oružje, koje se sada koristi i za granatiranje gradova i civilnog stanovništva u Donbasu i drugim područjima. I što će Ujedinjeno Kraljevstvo više slati oružja, to će duže ukrajinske vlasti nastaviti sukob", rekao je.

Kelin je dodao da bi nova vlada Ujedinjenog Kraljevstva, kada bude sastavljena nakon izbora novog vođe konzervativaca, trebala biti realna u svojoj politici prema Ukrajini jer "sukob neće trajati zauvijek". Zanijekao je da je lagao kada je u siječnju za Sky News rekao da Rusija nema namjeru napasti Ukrajinu, inzistirajući da je rekao samo ono što je znao "u tom trenutku".

'Rusija pobjeđuje i pobjeđuje prilično brzo'

Opisao je nepokolebljivu potporu britanskog premijera Borisa Johnsona pokušaju ukrajinske vlade da se obrani od ruske invazije kao "potpuno pogrešnu".

"Ovo je pogrešna procjena, strateška pogrešna procjena onoga što se tamo događa, jer Rusija pobjeđuje i pobjeđuje prilično brzo. Velika Britanija pokušava isporučivati ​​oružje Ukrajini, ali što duže bude isporučivala oružje Ukrajini, to će Ukrajina više patiti. Do sada je jasno da Ukrajina gubi tlo pod nogama, a mi dobivamo tlo u Donbasu. Za mene je zanimljivo kakva će biti izlazna strategija britanske vlade ako nastavi ponavljati da Ukrajina treba prevladati? To je jednostavno nerealno", kaže veleposlanik.

Na pitanje o ratnim zločinima za koje su neki od kandidata za vodstvo konzervativaca u prošlosti optuživali Rusiju, rekao je da je Ukrajina ta koja je počinila ratne zločine.

“Prvo i najvažnije, imamo evidenciju o zločinima koji su počinjeni tijekom osam godina kada su Ukrajinci bombardirali Donbas, granatirali tamo nedužne ljude, ubijali mirne građane. I oni nastavljaju činiti isto sada, u Donbasu konkretno. To traje već osam godina. Imamo dugu evidenciju ukrajinskih zločina počinjenih tijekom, nakon tamošnjeg državnog udara i tijekom građanskog rata", rekao je veleposlanik.

Unatoč tome, u četvrtak se više od 40 američkih i europskih pravosudnih tijela složilo koordinirati istrage o navodnim ruskim ratnim zločinima u Ukrajini.

Što se tiče pitanja brodova koji zbog ruske blokade ne mogu doći do luka na Crnom moru, rekao je da je odgovornost Ukrajine ukloniti mine koje su sprječavale pošiljke da prođu.

Kontrolni centar u Turskoj za praćenje brodova koji prevoze ukrajinsko žito

Njegovi su komentari uslijedili dok su Rusija, Ukrajina, Turska i Ujedinjeni narodi radili na dogovoru usmjerenom na nastavak ukrajinskog izvoza žitarica. Kelin je rekao da je uvjeren da će se postići dogovor kako bi se brodovima sa žitom omogućio prolaz.

"Mislim da će trgovački brodovi biti praćeni, ovo je sada na pregovaračkom stolu, ali vjerojatno će Turska sudjelovati u tome. Upravo sada uspostavljamo kontrolni centar u Turskoj za to."

'Odluka je EU, a ne Kremlja, da se manje oslanja na ruski plin'

Sve su veći strahovi da bi stalne nestašice plina mogle Europu odvesti u duboku recesiju - čiji se znakovi već pojavljuju. Upitan hoće li Rusija na jesen dirati u isporuku plina Europi, Kelin je rekao da je odluka EU-a da smanji svoje oslanjanje na ruski plin, a ne Kremlja.

"Ovo je Europska unija koja je rekla da će do 2030. godine, mislim, potpuno smanjiti potrošnju plina, nafte i energije iz Rusije, a do ove godine će to ukinuti. Dakle, postupno smanjuju potrošnju naših energenata. Sada bismo, naravno, željeli ispuniti sve naše ugovore… Imamo reputaciju pouzdanog dobavljača i nastavit ćemo s opskrbom. Ali s druge strane, također bismo trebali poduzeti mjere da pronađemo neke alternative, jer dok Europa reducira potrošnju, moramo pronaći druga tržišta."