Policija u Sankt Peterburgu stala je početkom ožujka na kraj ruskom 'Tinder Swindleru' (Varalica s Tindera) koji je više od desetljeća putovao Rusijom uživajući u luksuznom životu koristeći se lažnim imenima i dokumentima te pritom prevario oko 300 žena od kojih je izvukao na desetke milijuna rubalja. Dmitrij Frolov (42) pao je nakon dojave 31-godišnje žene koja je tvrdila da je jedna od njegovih žrtava.

Iako je prozvan ruskim 'Tinder Swindlerom', Frolov je, za razliku od svog fotogeničnog izraelskog 'dvojnika', bucmasti ćelavac. Kako javljaju ruski mediji, Frolov je igrao ulogu simpatičnog i brižnog debeljka kako bi zavodio žene preko aplikacije za upoznavanje.

"Umoran sam od samoće. Želim obitelj. Vodim svoju malu firmu", napisao je u svom profilu.

Jedna od njegovih žrtava je 35-godišnja vlasnica kozmetičkog salona Alina Milenaja iz Volgograda, koju je Frolov navodno koštao trosobnog stana, automobila i zajma od 500.000 rublji (6000 eura).

Razumije što žene žele

"Njegova tajna je u njegovom samopouzdanju. On razumije što žene žele, koji su im prioriteti. Ako postoji dijete, on nađe način da se poveže s njim. Identificira slabost i cilja na njih. Intelektualno je također vrlo razvijen, uljudan, ljubazan, dobrih manira...", opisuje Alina.

"Uvjerio me da kao poslovna žena trebam automobil premium klase, a da njemu prodam svoj stari. Onda me uvjerio da trebam razmišljati o budućnosti svoje kćeri i kupim veći stan na njezino ime. Tako sam izgubila šest milijuna rubalja (72.500 eura) i praktički završila na ulici s uplakanim djetetom u naručju", poručila je.

Aleksandra Peskova (50) iz Moskve druga je navodna Frolova žrtva. Kaže kako je s 42-godišnjakom razgovarala duže nego s bilo kim drugim.

"Više od dvije godine je radio za mene. Sugerirao je da zajedno izgradimo posao. Zbog toga sam skoro prodala obiteljsku kuću blizu Moskve. On je vrlo suptilan psiholog. Ako bi žena nešto posumnjala, odmah bi je zasipao komplimentima i poklonima", ispričala je Aleksandra.

Iluzije o varalici

Jednom ju je, kaže, poslao na odmor o svom trošku. "Imala sam iluziju da je velikodušan, iako je u stvarnosti trošio moj novac", dodala je.

Dobit stečenu na prijevarama Frolov je trošio na iznajmljivanje skupocjenih seoskih kuća i unajmljivanje vozača da njega i njegove ljubavnice vozi u luksuznim automobilima. Ti vozači nisu dobili ni rublja za odrađeni posao, navode mediji.

Varalice je svoje žrtve hvatao u zamku nagovještavajući brak, zajedničke poslovne pothvate ili zajedničku kupovinu nekretnina. Njegova nedavna žrtva, koja je pričala pod uvjetom anonimnosti, upoznala ga je preko Tindera i nakon svega nekoliko spojeva ju je uvjerio da proda svoj skromni automobil kako bi joj on mogao kupiti luksuzniji. No, Frolov je zadržao 590.000 rublji (7100 eura) od prodaje vozila i pobjegao u predgrađe Moskve.

Prevarena žena, inače samohrana majka, prijavila ga je policiji koja mu je ušla u trag i uhitila u selu Novinki. "Varao je čak i one žene koje nisu imale novca, one su mu dizale kredite. Varao je i rođake svojih ljubavnica. Uživao je, to mu je bio udar adrenalina", objašnjava prevarena žena.

Nada se filmu

Frolov je nakon uhićenja priznao da je početkom 2000-tih bio osuđivan za krađu i prijevaru, a do 2004. godine je bio oženjen. Imao je i sina.

"Sada se više ne sjećam ni njegova rođendana. Uskraćena su mi roditeljska prava. Mjesto stanovanja mijenjam svakog dana. I imena, registarske oznake na automobilima i dokumente", priznao je Frolov.

Vlasti su ga optužile za prijevaru i prijeti mu do šest godina zatvora ako ga osude. Lokalni mediji pišu kako se Frolov nada da će njegova priča jednog dana biti ispričana kroz film.