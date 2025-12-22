BUKNUO POŽAR /
Ukrajinski napad dronom na ruski Krasnodar: Oštećeni brodovi i dva mola
Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara
22.12.2025.
6:29
Ilustracija Francisco Richart/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Dva broda i dva mola oštećena su kao rezultat napada ukrajinskog drona u ruskom Krasnodarskom kraju, izjavile su u ponedjeljak vlasti u južnoj ruskoj regiji.
Sva posada brodova na terminalu Volna sigurno je evakuirana, priopćio je operativni stožer Krasnodarskog kraja putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara, kazale su vlasti.
BUKNUO POŽAR /
