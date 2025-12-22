FREEMAIL
BUKNUO POŽAR /

Ukrajinski napad dronom na ruski Krasnodar: Oštećeni brodovi i dva mola

Ukrajinski napad dronom na ruski Krasnodar: Oštećeni brodovi i dva mola
Foto: Ilustracija Francisco Richart/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara

22.12.2025.
6:29
Hina
Ilustracija Francisco Richart/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Dva broda i dva mola oštećena su kao rezultat napada ukrajinskog drona u ruskom Krasnodarskom kraju, izjavile su u ponedjeljak vlasti u južnoj ruskoj regiji.

Sva posada brodova na terminalu Volna sigurno je evakuirana, priopćio je operativni stožer Krasnodarskog kraja putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara, kazale su vlasti.

POGLEDAJTE VIDEO: Brzi i (ne)mogući izbori? Ovaj čovjek bi mogao biti najozbiljniji protukandidat Zelenskom

NapadUkrajinaRusijaDron
BUKNUO POŽAR /
Ukrajinski napad dronom na ruski Krasnodar: Oštećeni brodovi i dva mola