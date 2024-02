Ukrajinske sigurnosne službe nedavno su upozorile svoje partnere u EU-u i SAD-u da su ruske hakerske skupine ponovno počele koristiti vrlo opasan virus koji može napasti i onesposobiti računalne upravljačke sustave u energetici, transportu i komunikacijama.

'Strontium' i 'Shadow Brokers', dvije ruske hakerske skupine izravno povezane s vojno-obavještajnom službom GRU, u svojim napadima na računalne sustave, među ostalim, koriste 'poboljšanu verziju' (eng. software fork) 'Eternal Blue' virus. Virus je kreirala američka obavještajna služba NSA (National Security Agency) negdje oko 2012. godine, a koristi propuste u Windows operativnom sustavu. Virus posebno koristi grešku u protokolu 'Server Message Block' u sustavu Windows, u starijim verzijama XP-a, Viste i Windowsa 7.

Iako je Microsoft izdao 'zakrpu' (eng. patch) za ovu grešku još 2017., procjenjuje se da postoje stotine tisuća aktivnih računala koja do danas nisu 'zakrpana', a mnoga od njih su još uvijek u upravljačkim sustavima elektrana, bolnica, transporta, državnih službi itd. Inače, sama ruska hakerska skupina 'Shadow Brokers' je krajem 2016. godine na 'Dark Webu' objavila originalnu (ukradenu) verziju virusa 'Eternal Blue'.

Napadaju starija računala

I balkanske zemlje mogu značajno ugroziti ovakvi 'oživljeni' računalni virusi, koji napadaju starija računala, ne zbog odnosa s Kremljom, već zbog niskog životnog standarda. Naime, više od desetljeća na Balkanu se odvija prodaja tzv 'refurbished' ('almost like new') računala iz zemalja EU. Riječ je o starim modelima prijenosnih i stolnih računala, na kojima se ne mogu pokretati nove igrice i zahtjevniji softveri, ali se ipak mogu koristiti za surfanje internetom, društvenim mrežama, neke igrice te slušanje glazbe i gledanje videa. Također, uredski softver za obradu teksta i raznih dokumenata na njima radi sasvim solidno.

Zbog svega toga, ali i vrlo niske cijene, ova 'refurbished' računala često su 'prvi izbor' za one koji si ne mogu priuštiti najnovije modele, kao i za studente. Treba napomenuti da se i u državnoj upravi diljem Balkana i danas koriste računala koja su donirana od strane EU-a ili drugih međunarodnih organizacija, a koja koriste zastarjele operativne sustave i softver. Naravno, budući da države "kao i obično" nemaju novca za stalna poboljšanja računalnih sustava, na samim je javnim službama i institucijama da se "snađu" kada je u pitanju sigurnost podataka.

Stručnjaci skreću pozornost da nikako ne smijete koristiti stare verzije operativnih sustava, poput Windowsa 7. Na starijim računalima najbolje je instalirati neki od besplatnih Linux operativnih sustava, poput Ubuntua ili Minta, koji su daleko sigurniji u usporedbi sa starim Windowsima, s web preglednicima koji su 'posljednja verzija' (najnovija verzija preglednika) i stoga su mnogo sigurniji.

