Na Twitteru je objavljen video koji je navodno snimljen unutar regrutacijskog ureda u Rusiji gdje časnik viče na ogorčene muškarce koji su mobilizirani. Časnik im iznosi postupak obuke te umiruje one koji se brinu da će ostati bez posla radi odlaska u vojsku.

"Zašto vičete kao žene? Začepite usta i ponašajte se primjereno, zašto se derete?" viče časnik na okupljene.

"Zašto ti vičeš?", odgovara mu jedan muškarac iz skupine ogorčeno. "Prestanite vikati, neka govori!", dovikuje drugi.

"Pokušavam vam reći, ali mi ne dopuštate, vičete. Kažem, sada ste svi vojnici. To je to. Igra je gotova! Sada ste svi vojnici. Tri dana ovdje. Zatim let. Dva tjedna do obuke. Plaća je kao za one s ugovorom, ovisi o vašem rangu u vojsci. Plaća vojnika, status ratnog veterana, do kraja specijalne vojne operacije, onda povratak kući", govori časnik. "Pitanja?"

Nastaje žamor, mnoge zanima što će biti s njihovim poslovima.

"Nitko vam neće dati otkaz. Vaš posao je rezerviran, vaše radno mjesto", odgovara časnik uznemirenim ljudima.

