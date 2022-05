Vladimiru Putinu u Ukrajini nisu pomogle ni kasetne bombe, ni hipersonične rakete, ni brojnost njegove vojske. Ukrajinci se i dalje hrabro brane, uništavaju tenkove i brodove okupatora. Stoga je ruski predsjednik odlučio iskoristiti asa u rukavu - dupine ratnike.

Nije šala. Jata dupina su primijećena na ulazu u luku Sevastopolj na Krimu. Američki vojni institut tvrdi da se u dva kaveza nalaze istrenirani vojni dupini. Strani su mediji, pak, otkrili da su i Ukrajinci imali svoju dupinsku postrojbu, koja je aneksijom Krima prešla u ruske ruke. Hoće li Rusi okrenuti dupine protiv svojih bivših zapovjednika?

Prirodni minolovci

Kako se dupini zapravo mogu boriti? Odgovor je jednostavniji nego što mnogi misle. Amerikanci su započeli s dresurom dupina u vojne svrhe još u šezdesetim godinama prošlog stoljeća. Odabrane životinje prolaze rigorozne treninge u kojima uče kako pronaći neprijateljske ronioce ili podvodne mine. Ako pronađu nešto, treneri će ih, poput pasa, nagraditi poslasticom, u ovom slučaju ribom.

"To je nešto dosta uobičajeno. Takve životinje su zapravo dosta zgodne za vojnu namjenu. Prilagođene su životu u vodi, jako dobro registriraju što se oko njih događa. Osim toga, dovoljno su pametne da ih se dresira; bilo da traže mine ili da traže ronioce ili diverzante pa onda kad ih otkriju ili ih sami napadnu ili se jave svom treneru i obavijeste da ima nekoga pod vodom koga ne bi trebalo biti. To je nešto što svaka ozbiljna mornarica pokušava spriječiti i tu su sva sredstva upotrebljiva. Zato ne bi čudilo da dugogodišnje dresiranje takvih životinja može dovesti do toga da budu spremne napasti uljeza kad ga identificiraju", rekao je za RTL Direkt vojni analitičar Igor Tabak.

MORH nije ništa rekao

To je vojni potencijal kojeg bi mogla imati i Hrvatska, ali iz Ministarstva obrane nisu ni potvrdili, ali ni demantirali postojanje vojne flote dupina.