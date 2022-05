Ruski je umirovljeni pukovnik Mihail Hodarjonok ranije ovog mjeseca šokirao rusku javnost tvrdnjama da "moramo uzeti u obzir u našim strateškim izračunima da će se situacija za nas očito pogoršati". Naravno, riječ je bila o ratu u Ukrajini, no vrlo je hrabro bilo reći takvo nešto na državnoj televiziji koja je pod direktnom kontrolom Kremlja.

Hodarjonok se osvrnuo i na sankcije Rusiji dodajući kako je "najveći problem naše vojne i političke situacije to što smo u potpunoj geopolitičkoj izolaciji i cijeli svijet je protiv nas, čak i ako mi to ne želimo priznati". Osim toga, pohvalio je ukrajinsku vojsku za prkos i visok vojni moral pri obrani svoje zemlje.

Opasne američke haubice

Hodarjonok sada tvrdi da će američke haubice M777, koje koriste ukrajinske postrojbe, biti sljedeći cilj u ruskim pohodima u Ukrajini, piše britanski Express.

"Postoje svi razlozi vjerovati da će ove haubice biti najprioritetniji ciljevi u vrlo bliskoj budućnosti. Postrojbe naših raketnih snaga, topništva i zračno-svemirskih snaga tražit će ih, otkriti i pogoditi. Imamo razloga vjerovati i to, da će u vrlo bliskoj budućnosti od ovih haubica ostati samo sjećanja. Mislim da su naše oružane snage dobile taj cilj i da će to u bliskoj budućnosti biti ostvareno", komentirao je bivši pukovnik snimke prikazane na ruskoj televiziji, a koje navodno prikazuju uništavanje jedne baterije američkih haubica.

Da Rusi vide M777 kao prijetnju govore i tehničke karakteristike. Standardne granate ispaljene iz tih haubica imaju domet od 21 kilometra, a ako je riječ o granatama s plinogeneratorima, domet se penje na 40 kilometara. Hodarjonok, ali i hrvatski stručnjak Robert Barić tvrde da Rusi svim silama nastoje sačuvati opskrbne linije na istoku Ukrajine.

"Ukrajinci sada imaju sposobnosti dalekometnih topničkih udara u ključnim područjima za rusku logistiku i to za Ruse postaje jako, jako veliki problem", rekao je Barić za Net.hr ovog tjedna i dodao:

"Jedino što Rusi sada imaju tu komunikaciju od Rostova na Donu do Mariupolja, Melitopolja i do Hersona; posebice željezničku komunikaciju jer je to glavni način logistike. S druge strane, pitanje je koliko oni mogu kontrolirati taj teritorij", kaže Barić, dodajući da je Mariupolj, kao strateška luka u potpunosti uništen i ekonomski bezvrijedan.

Brutalne metode uvjeravanja

Naš je stručnjak podsjetio da su Sjedinjene Države isporučile ukupno 90 haubica Ukrajini, a da im šalju i radare za nadzor bojišta. Ukrajina je, naglasio je Barić, od SAD još prije invazije dobila dva takva radara, a sad nema razloga da se isporuka ne nastavi, pogotovo na već uložene milijarde dolara vojne pomoći i na jučerašnje izglasavanje dodatnog paketa pomoći od ukupno 40 milijardi dolara.

Hodarjonok je ranije kritizirao i moral ruske vojske. Ukrajinski vojni stožer je sinoć otkrio kako nekim ruskim postrojbama nisu isplaćene plaće. No, svakakve priče stižu s bojišnice u Donbasu. Rusi su jedno vrijeme pravdali granatiranje Mariupolja time što su ondje bili smješteni instruktori NATO-a koji su obučavali Ukrajince.

"To je ruska propaganda, Rusi će sada tvrditi sve i svašta samo da opravdaju ne pred svjetskom javnošću, jer to više ne mogu, nego pred svojom vlastitom javnošću ovaj fijasko u Ukrajini. Dok ne daju neke konkretne dokaze, neću vjerovati tim ruskim izjavama, a i tada bih bio jako oprezan jer njihovi načini uvjeravanja vojnika i zarobljenika su takvi da to ne bih poželio niti najgorem neprijatelju", zaključio je Barić priču o ruskim vojnim narativima i metodama koje su vjerojatno primijenjene i na Hodarjonoka.

