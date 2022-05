Nakon dugo vremena opsade, ruske snage osvojile su čeličanu Azovstal u Mariupolju, u čijim su se podrumima skrivali branitelji i civili tog grada. Pitanje koje se sada nakon ovog nameće jest što su Rusi "dobili" ovom pobjedom te koliko je zauzimanje čeličane važno za njihov vojni napredak. Vojni analitičar Robert Barić u razgovoru za Net.hr ističe da je pad Azovstala bio neizbježan.

"Rusi su ga zauzeli, međutim problem je u tome da su izgubili vrijeme i platili užasnu cijenu, i materijalnu i ljudsku, s time da su praktički zauzeli sravnjeni grad koji sada više nema nikakvu ekonomsku vrijednost", pojašnjava Robert Barić.

Kaže da su u ključnim borbama u ožujku i travnju tu bile vezane velike ruske snage, koje bi se inače upotrijebile u Donbasu, ili na jugu prema Zaporožju ili Mikolajivu. "Prema tome, to je Pirova pobjeda", ističe vojni analitičar.

Razrušeni Mariupolj

"Ukrajinci su s druge strane bili svjesni da se više ne mogu braniti. Ti borci su tamo ne samo nanijeli vojne gubitke i poremetili stratešku situaciju i planove Rusa, nego i napravili strahovito veliki propagandni učinak i prema tome nije bilo više potrebe da ih se žrtvuje do kraja. S druge strane, Rusija je sada u situaciji da ako ide na potpuno likvidiranje, to će još dodatno pogoršati stavove i pogled prema Rusiji i u Ukrajini, ali i u cijeloj Europi i šire", kaže Barić, dodajući da je ovo je jedini način da što prije saniraju situaciju koja im je nanijela jako puno štete.

Mariupolj je bio važan kao luka za izvoz, no sada je sva ekonomska i stambena infrastruktura uništena. "Jedino što Rusi sada imaju tu komunikaciju od Rostova na Donu do Mariupolja, Melitopolja i do Hersona; posebice željezničku komunikaciju jer je to glavni način logistike. S druge strane, pitanje je koliko oni mogu kontrolirati taj teritorij", kaže Barić, dodajući da ukrajinske partizanske snage i snage teritorijalne obrane djeluju baš na području između Hersona i Melitopolja. To znači da će Rusi sada morati osigurati snage za zaštitu tih unutarnjih komunikacija.

Ukrajinu su stigle haubice

Barić navodi da ne smijemo zaboraviti dolazak dalekometnog topništva iz Amerike u Ukrajinu. "Američko ministarstvo obrane je jučer potvrdilo da je 90 haubica M777 isporučeno Ukrajini, od kojih već djeluje 77 haubica. To se vidi u ovoj donbaskoj izbočini", kaže Barić.

Te haubice imaju domet od 21 kilometar ako se radi o standardnoj granati pa do 40 kilometara ako se radi o specijalnoj granati s plinogeneratorima. U kombinaciji s njima, tu su i radari za nadzor bojišta. Dva takva Amerikanci su Ukrajincima isporučili još prije sukoba, a Barić kaže da sada očito isporučuju i više. "Ukrajinci sada imaju sposobnosti dalekometnih topničkih udara u ključnim područjima za rusku logistiku i to za Ruse postaje jako, jako veliki problem", kaže ovaj vojni analitičar.

Upitan kako komentira ruske navode da su se u Azovstalu možda nalazili visokopozicionirani instruktori iz zemalja NATO saveza, Barić kaže da se instruktori koriste za obuku u pozadini te da bi mu malo bilo čudno da oni budu tu prisutni. "To je ruska propaganda, Rusi će sada tvrditi sve i svašta samo da opravdaju ne pred svjetskom javnošću, jer to više ne mogu, nego pred svojom vlastitom javnošću ovaj fijasko u Ukrajini", kaže, dodajući da se to vidi i po primjeru zarobljenog Hrvata kojeg koriste za svoju propagandu i u Rusiji i prema vani.

"Dok ne daju neke konkretne dokaze, neću vjerovati tim ruskim izjavama, a i tada bih bio jako oprezan jer njihovi načini uvjeravanja vojnika i zarobljenika su takvi da to ne bih poželio niti najgorem neprijatelju", zaključuje vojni analitičar Robert Barić u razgovoru za Net.hr.

Podsjećamo, ukrajinska vojska priopćila je u utorak da radi na evakuaciji svih preostalih vojnika iz njihovog posljednjeg uporišta u opkoljenoj luci Mariupolj, prepuštajući tako kontrolu nad gradom Rusiji nakon višemjesečnog bombardiranja. Iako se prvo nagađalo da bi vojnici mogli biti vraćeni u Ukrajinu u razmjeni zarobljenika, u međuvremenu je stigla informacija da bi Duma, donji dom ruskog parlamenta, mogla zabraniti razmjenu "nacionalističkih kriminalaca" iz ukrajinske bojne Azov.