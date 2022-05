Dugo je vremena relativno mali broj branitelja sakrivenih u podrumima čeličane Azovstal odolijevao ruskim napadima. No, snažnom otporu je došao kraju, a svijetom je odjeknula vijest da je okupator preuzeo kontrolu nad čeličanom, koja je postala simbol otpora Ukrajine. Civili su evakuirani već ranije, a u tijeku je evakuacija posljednjih boraca.

Sky News piše da se jutros pregovaralo o evakuaciji posljednjih branitelja unutar čeličane Azovstal u Mariupolju. Ukrajinski dužnosnici poručili su da su borci iz Azovstala "dovršili svoju misiju" u razrušenom Mariupolju te da ne postoji način da se čeličana oslobodi vojnim putem. Broj boraca koji su ostali u čeličani još je nepoznat i ne zna se hoće li oni biti evakuirani u područja pod ruskom kontrolom i smatrati se ratnim zarobljenicima. Prošle je noći više od 260 boraca, uključujući neke teško ranjene, evakuirano iz tvornice i odvedeno u područja pod kontrolom Rusije.

U čeličani su strani visokopozicionirani instruktori?

Što osvajanje Azovstala znači za ruske snage, upitali smo analitičara za međunarodne odnose Branimira Vidmarovića. "Azovstal kao takav nije ključan u ruskom napretku u agresiji na Ukrajinu, osim što navodno skriva dosta visokopozicioniranih instruktora iz zemalja NATO-a", pojašnjava nam Vidmarović, dodajući da tamo navodno prema ruskim tvrdnjama ima Britanaca, Amerikanaca i Kanađana te je zbog toga to tako velika stvar.

"To je jedino što je važno. Mariupolj je pod ruskom kontrolom, to sada više nije primarna bojišnica, stvari se više razvijaju u Donbasu, odnosno kod grada Izuma i južnije, a Azovstal je važan jer Rusi smatraju da mogu dobiti saznanja od tih zarobljenih američkih, engleskih, kanadskih i ostalih časnika, pa čak i nekih viših činova, o tome što zna Amerika i na koji način dobiva informacije", pojašnjava ovaj stručnjak.

Mariupolj je i bez Azovstala bio ključan. Riječ je o lučkom gradu, velikom industrijskom središtu, koji je centralni na poveznici između Krima i Donbasa, dodaje Vidmarović. "Za rusku taktiku, to je bio apsolutno i čisto strateški grad za zauzeti, kako bi se Krim povezao s Donbasom. Što se tiče Azovstala, dogodilo se da se veći dio bojne Azov našao tamo s civilima te, kako se pretpostavlja s ruske strane, zapadnim časnicima", kaže nam ovaj analitičar.

Ti visoki časnici, pojašnjava, bili su instruktori koji na terenu pokazuju napredne NATO-ove taktike ratovanja, koji su obučavali ljude kako ratovati s oružjem koje stiže iz zapadnih zemalja i koji su dijelili obavještajne informacije. "Ako je to točna informacija, Rusi će to iskoristiti kao dokaz za svoje pučanstvo da se NATO miješa, ali dok službeno nema NATO snaga na terenu. No, mislim da je nemoguće to prodati kao sudjelovanje zapadnih zemalja u tom ratu", pojašnjava Vidmarović.

Plaćenici će proći posebnu torturu

Upitan hoće li Rusi sada poštovati Ženevsku konvenciju i ratna pravila s ukrajinskim zarobljenicima, Vidmarović ističe da je Ženevska konvencija nešto što je poželjan okvir, no stanje na terenu je uvijek takvo da je vrlo teško to ispoštovati i vrlo je teško provjeriti je li bilo nešto poštovano ili nije.

"Zarobljenici su odmah u velikom psihološkom stresu, odmah su pod pritiskom, daju priznanja kakva god trebaju, prijeti im se… i to sve, i psihološka prijetnja prije prave fizičke torture je isto nešto što se ne bi smjelo događati prema Ženevskoj konvenciji. Ali događa se na terenu. Možemo tvrditi s velikom sigurnošću da u suvremenim ratovima nitko do kraja ne poštuje načela Ženevske konvencije i sva pravila", mišljenja je Branimir Vidmarović.

"Svi plaćenici i oni ljudi koji nisu dio regularne ukrajinske vojske, ne podliježu Ženevskoj konvenciji zbog toga što nisu dio službene vojske. Prema njima će ophođenje biti daleko gore", kaže Vidmarović, dodajući da oni mogu biti ubijeni na licu mjesta, mučeni te dobiti doživotne zatvorske kazne bez ikakvih sudova.

Jedno od važnih pitanja, s vojnog gledišta, jest zašto je ruska vojska, druga po snazi u svijetu, toliko dugo osvajala propalu čeličanu u kojoj su bili brojčano i oružano inferiorni ukrajinski branitelji. Naš sugovornik smatra da je sporo rusko napredovanje posljedica ukrajinskih tvrdnji da se u Azovstalu nalazi puno civila.

"Rusi tu informaciju nisu mogli provjeriti, ali su osjećali po svemu da je to tako. Ako bi Rusi sravnali sa zemljom Azovstal, a to je bilo moguće napraviti u roku jednog dana, onda bi bilo dosta negativnih reakcija. Zbog toga je vjerojatno donesena odluka da se prvo pregovara, da se vidi ima li civila", rekao je, dodajući da su ti civili na kraju odigrali svoju važnu ulogu te da je zbog toga bilo teško poduzeti bilo što oko Azovstala.

"Sada je to daleko lakše. Civili su pušteni, Ukrajincima je teže jer su ti ljudi prepušteni sami sebi, Rusima je sada daleko lakše voditi tamo rat jer civila tamo više nema", zaključuje analitičar za međunarodne odnose Branimir Vidmarović u razgovoru za Net.hr.

Podsjećamo, ukrajinska vojska objavila je u utorak da radi na evakuaciji preostalih vojnika iz njihova posljednjeg uporišta u opkoljenoj luci Mariupolj, a evakuacija je najvjerojatnije označila kraj najdulje i najkrvavije bitke u ratu, ali i značajan poraz za Ukrajinu.

Stotine ukrajinskih vojnika i civila tjednima su se skrivali ispod gradske čeličane Azovstalj. Više od 260 vojnika, od kojih su neki teško ranjeni, napustilo je postrojenje u ponedjeljak. Zamjenica ukrajinskog ministra obrane Anna Maliar rekla je da su 53 teško ozlijeđena borca ​​odvezena u bolnicu u Novoazovsku koji je pod ruskom kontrolom, a još 211 boraca evakuirano je humanitarnim koridorom u Olenivku, području koje se nalazi pod kontrolom proruskih pobunjenika. Ono što će najvjerojatnije uslijediti je potencijalna razmjena svih evakuiranih ukrajinskih boraca i ruskih zarobljenika.