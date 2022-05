Još od početka invazije Rusije na Ukrajinu stalno se provlači teza o zdravstvenom stanju Vladimira Putina. Mnogi tvrde da s ruskim predsjednikom nešto nije u redu, jedni spominju Parkinsonovu bolest, a drugi da je stanje još i gore, spominje se i rak te odlazak na operaciju. Svaku od tih vijesti potkrijepila bi neka snimka na kojoj bi se vidjelo da Putin doista ima određenih problema.

Nije trebalo dugo čekati na novu snimku koja ponovo budi sumnju u zdravlje ruskog predsjednika. Sada se u medijima pojavila snimka Putinova sastanka s predsjednikom Tadžikistana Emomalijem Rahmonom. Na snimci, koju su podijelili ruski mediji, Putin se pomalo nervozno trese i izvrće noge dok razgovara s Rahmonom. Za inače vrlo smirenog Rusa, ovo je iznimno neobično ponašanje, a neki bi dodali, i pomalo zabrinjavajuće.

Podsjetimo, prije tri dana Putin pojavio se na videosastanku Vijeća sigurnosti Rusije u dosta neobičnom izdanju. Naime, glava mu je bila toliko natečena, da su komentatori na internetu zaključili kako je njegova glava "fotošopirana" na tijelo te tako podgrijali sumnje u manipulacije snimkama.

"Lice i glava mu izgledaju tako natečeno, posebno obrazi i potiljak. Izgleda fotošopirano na vlastitu tijelu. Očito je to on, ali kakav je to čudan pogled", ustvrdio je jedan od komentatora, dok se drugi nadovezao: "Ili mu je odjeća preuska oko vrata, ili sjedi u neudobnom položaju, ali sloj kože i sala na njegovu vratu izgleda stvarno neugodno."

Sastanci u Kremlju su u posljednje vrijeme obilježeni Putinovim grčevitim držanjem za stol ili stolicu, kako bi prikrio nekontrolirano drhtanje, što je uobičajen simptom Parkinsonove bolesti. Na paradi povodom Dana pobjede 9. svibnja blago je šepao, a dekom je pokrivao noge. U ranijoj videoporuci podrške hokejašima, Putin je imao neobične mrlje na obrazima. Govoreći o hokeju, propustio je tradicionalnu utakmicu visokih političkih dužnosnika i biznismena.

"Svakako, prema onome što čujemo od izvora u Rusiji i drugdje, Putin je, zapravo, prilično ozbiljno bolestan. Nije jasno o kakvoj se bolesti radi, je li neizlječiva ili terminalna", poručio je za Christopher Steele, umirovljeni britanski obavještajac koji je bio na čelu Odjela britanske službe MI6 od 2006. do 2009. godine.