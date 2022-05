Ruski predsjednik Vladimir Putin pojavio se na video-sastanku Vijeća sigurnosti Rusije u dosta neobičnom izdanju. Naime, glava mu je bila toliko natečena, da su komentatori na internetu zaključili kako je njegova glava "fotošopirana" na tijelo te tako podgrijali sumnje u manipulacije snimkama, piše Mirror.

“Lice i glava mu izgledaju tako natečeno, posebno obrazi i potiljak. Izgleda fotošopirano na vlastitom tijelu. Očito je to on, ali kakav je to čudan pogled", ustvrdio je jedan od komentatora, dok se drugi nadovezao: “Ili mu je odjeća preuska oko vrata, ili sjedi u neudobnom položaju, ali sloj kože i sala na njegovom vratu izgleda stvarno neugodno.”

Retoriku nije promijenio

Iz Kremlja nisu komentirali Putinov "fizički opis", ali su zato dodali da je nakon video sastanka telefonom razgovarao s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom o "logici i primarnim ciljevima specijalne vojne operacije zaštite narodnih republika u Donbasu" i "mjerama sigurnosti civilnog stanovništva".

Naglasio je da su civili iz čeličane Azovstal u Mariupolju evakuirani uz sudjelovanje predstavnika Ujedinjenih naroda i Međunarodnog odbora Crvenog križa. Još jednom je podcrtao da postoje “trajna flagrantna kršenja normi međunarodnog humanitarnog prava i nehumane terorističke metode koje primjenjuju borci koji se pridržavaju nacističke ideologije”.

'On je prilično ozbiljno bolestan'

Dakle, retorika mu se ne razlikuje od one na početku invazije na Ukrajinu, ali mnogi sugeriraju kako mu se zdravlje pogoršalo. Oporbeni dužnosnici tvrde da bi Putin uskoro trebao na operaciju. Već neko vrijeme kolaju priče kako ruski predsjednik boluje od raka ili Parkinsonove bolesti.

To pokazuju i brojne snimke. Sastanci u Kremlju su u posljednje vrijeme obilježeni Putinovim grčevitim držanjem za stol ili stolicu, kako bi prikrio nekontrolirano drhtanje, što je uobičajen simptom Parkinsonove bolesti. Na paradi povodom Dana pobjede 9. svibnja blago je šepao, a dekom je pokrivao noge. U ranijoj videoporuci podrške hokejašima, Putin je imao neobične mrlje na obrazima. Govoreći o hokeju, propustio je tradicionalnu utakmicu visokih političkih dužnosnika i biznismena.

“Svakako, prema onome što čujemo od izvora u Rusiji i drugdje, Putin je, zapravo, prilično ozbiljno bolestan. Nije jasno o kakvoj se bolesti radi; je li neizlječiva ili terminalna", poručio je za Sky News Christopher Steele, umirovljeni britanski obavještajac koji je bio na čelu Odjela za Rusije britanske službe MI6 od 2006. do 2009. godine.

Situaciju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.