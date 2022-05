Unatoč neuspjesima tijekom rata u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin je tijekom parade povodom Dana pobjede održao samouvjeren govor u kojem je poručio zašto je njihova "specijalna vojna operacija" opravdana. No, on nije izgledao toliko samouvjereno, nakon što je sišao s podija.

Daily Mail piše kako je Putin pokušao prikriti šepanje dok je hodao prema grobu neznanog junaka, a u jednom trenutku je sjedio s dekom preko nogu, iako je bio okružen mnogo starijim veteranima Drugog svjetskog rata koji nisu trebali "grijati kosti".

Glasine potkrijepljene dokazima

Iako to ne mora ništa značiti, već dugo se govori kako Putin pati od ozbiljnih zdravstvenih problema. Još prije dvije godine počele su kružiti glasine da je Putin bolestan, pa čak i da je bio podvrgnut operaciji raka. Politički analitičar i Putinov kritičar, Vladimir Solovjej je sugerirao da ruski predsjednik boluje od Parkinsonove bolesti.

Sve je otišlo toliko daleko da je glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov inzistirao na tome da je Putin "izvrsnog zdravlja" te da su sve tvrdnje o njegovim dijagnozama "potpune besmislice".

No, snimke i fotografije ne lažu. Tako je procurila snimka sastanka s bjeloruskim diktatorom Aleksandrom Lukašenkom na kojoj se vidi da se Putinu tresu ruke i noge, što je znak Parkinsonove bolesti. Dok je sjedio, kamere su zabilježile da se Putin grčevito drži za stolicu pokušavajući prikriti drhtanje. Inače, to se stanje naziva tremor, a povijest je, također pomoću snimki, zabilježila kako je u kasnijoj fazi Drugog svjetskog rata od toga bolovao i Adolf Hitler. Uz to, tremor, odnosno nekontrolirano drhtanje, jedan je od glavnih simptoma Parkinsonove bolesti.

No, to nije jedini primjer. Tijekom sastanka s ministrom obrane Sergejem Šojguom, uhvaćen je kako se drži za rub stola. Na uskršnjoj misi je, pak, radio grimase usnama, koje je ponovio dok je hodao sa Šojguom na paradi povodom Dana pobjede.

Bezidejni govor

Iako Putin nije najavio rat Ukrajini, niti obećao jačanje vojnih aktivnosti, Phillips O’Brien, profesor strateških studija na Sveučilištu St Andrews tvrdi da je njegov govor bio - bezidejan. "Ili ne shvaća stvarnost situacije u Ukrajini, ili je namjerno ignorira", dodao je stručnjak.

Naime, Putin je ponovio kako se u Ukrajini bori protiv neonacista te kako je glavni neprijatelj NATO. Međunarodnu zajednicu je optužio da je ignorirala ruske zahtjeve. Potom se referirao na Drugi svjetski rat, u kojem je živote izgubilo 27 milijuna sovjetskih boraca. Dodao je da su se trupe u Ukrajini "borile za domovinu da nitko ne zaboravi lekcije Drugog svjetskog rata i da na svijetu ne bude mjesta za obješenjake, krvnike i naciste".

